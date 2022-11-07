隨著歐美股市及亞洲重要陸港日韓等股市同步大漲，台股今（7）日放量站上5日、10日及20日（月線）等所有短期均線，以及5年線等重要心理關卡。以近午盤成交值近1,500億元推估，今天全場可能會到近2,200億元，為10月21日來最大量。

台股今天漲勢銳不可當，加權指數開高震盪走高，至近午盤12點時，指數站上13,200點關卡，最高來到13,231點、大漲超過200點，台積電盤中推高至392元大漲10元扮重要功臣，推升指數大漲，並站上5日、10日、20日及5年線（以月線來看60個月均線）統統站上。

繼上周五歐美股市強彈後，亞股今天也齊步大漲，港股大漲3％～4％之間最亮麗，台積電今天扮演多頭反攻部隊，貢獻台股指數約85點。

此外，聯發科、聯電、日月光投控等四大半導體強棒同步大漲，富邦金、華新、南亞、研華、中信金、台塑、長榮、萬海、富邦媒、台達電及兆豐金等，上述15檔，都貢獻指數2～12點以上。