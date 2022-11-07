貨櫃三雄受到近來運價大跌衝擊，股價大幅下修，然而近來陸續公布第三季季報卻大爆發，表現亮眼，再進一步觀察股東人數表現，貨櫃三雄出現消長不一，其中，長榮（2603）到11月4日止，股東人數掉到38.72萬人，較去年10月1日的高峰大減12.6萬人。

股東人數多寡代表籌碼穩定度指標之一，若股東人數減少，大戶持股比率攀升，則代表籌碼趨於穩健，反之，股東人數一路攀升，股價也一路下滑，顯示籌碼較紊亂。

貨櫃三雄股價從10多元飆增至二、三百元，股東數也從數萬人飆增至數十萬人，長榮之前因股本最大，股東數最高，去年10月1日公布的股東人數為51.31萬餘人，當時陽明為38萬人、萬海10.96萬人。

但長榮經過8、9月間的現金減資六成之股，股本大瘦身，股本掉到211.64億元，是貨櫃三雄中最小，股東人數也急速下降，到11月4日已掉到剩下38.72萬人，足足大減12.6萬人，減幅達24.6％。

此外，陽明到11月4日股東人數為37.7萬人，與去年10月1日的38萬人也減少2,944人；萬海股東人數於11月4日為13.17萬人，與去年10月1日的10.96萬張，呈現不減反增，增加2.21萬人。