福容大飯店「連鎖餐券」買10送1，平均一張981元，可任選吃到飽、日料、中式套餐享用。(福容大飯店提供)

福容福隆店充滿海洋氛圍的度假飯店。(福容大飯店提供)

福容淡水漁碼店有「全台最美夕陽飯店」美稱，持券入住漁碼店兩晚，最低24折起。(福容大飯店提供)

年度最大檔ITF台北國際旅展本周五(4日)即將登場，連鎖品牌福容大飯店先舉行線上旅展，讓無法親臨現場的民眾也可入手超值好康。其中必搶商品「聯合住宿券」買10送1，平均1張2636元；加入福容會員「再贈一」，平均1張2559元，房價下殺23折。餐券買10送1，平均1張只要981元，吃到飽、日料、中式套餐任選，每人千元有找。

福容大飯店全台多個據點都有分館，跨地域使用的「聯合住宿券」向來是明星商品，線上旅展一套5張要價14500元，買10送1總價29000元，平均1張2636元；會員限定「再贈一」，「享福卡」會員獨享買15送2，1張2559元，相當於原房價的23折。非會員或打統編的民眾不適用「再贈一」優惠。

如果預算或人數有限，不想整套購買，業者也提供旅展現場單張販售方案，1張2900元，讓小資族輕鬆入手。會員持券入住福容台北一館，兩晚只需使用3張住宿券，再享升等行政家庭房，相當於原價33000元打了23折，堪稱最超值。若選擇入住福容淡水漁碼店兩晚，等同於24折優惠。業者分享：「入住福容花蓮店 CP值很高，雙人使用一張券就可以用3折價格住一晚。東台灣風光明媚，沒有北台灣溼冷，是秋冬出遊的好去處。」若是4人出遊到國境之南的墾丁，也只需使用一張住宿券，平均每人640元，即可入住美棧墾丁大街，頗為超值。

而「連鎖餐券」部分，套餐菜色全面升級，買10送1要價10800元，平均1張981元入手，可選擇至福容淡水漁碼店、福容桃園機捷A8店、麗寶福容店、福容福隆店享用星級自助餐；或到福容台北一館、福容桃園機捷A8店等指定分館享用特色中式套餐，每套要價1380元加1成，現省537元，買到賺到。

享福卡會員還享有多重優惠，在線上旅展消費後，在會員APP登錄發票即可參加抽獎，有機會獲贈聯合住宿券和連鎖餐券。現場旅展購買也有好康，買就送鉑翡斯美體極萃油體驗包，購買成套商品可再參加轉盤活動，獎品包括聯合住宿券、美體小舖禮盒等。