梅子活海鮮餐廳入選10大代表山海台菜餐廳，吃美食享購物節加碼抽。（台中市政府提供）

台中市為多元飲食市場的百家爭鳴之地，特色餐廳林立，孕育出許多美食競賽的常勝軍。台中市政府經發局表示，經濟部日前公布2022年10大代表山海台菜餐廳，沙鹿區的「梅子活海鮮餐廳」就從69家全國嚴選的餐廳中脫穎而出，特別的是「梅子活海鮮餐廳」今年5月也入選米其林指南。

經發局表示，「梅子活海鮮餐廳」成立於1989年，目前由第二代三兄弟經營。業者二哥李逢家說，父親出身高雄漁村，成年後在台中港替漁船載運漁貨，隨著台中港內的梧棲港開放為觀光漁港，接連轉行漁獲販售和海產熱炒路邊攤，憑藉對海鮮的專業，手藝受到顧客肯定。

業者李逢家提到，餐廳由李家三兄弟接棒經營後，秉持父親的信念「做自己喜歡吃、敢吃的料理給客人」，兢兢業業，想讓餐廳更上一層樓，好比店裡的海鮮，有七成來自李家大嫂的澎湖娘家，由家裡漁船捕獲澎湖最新鮮的野生海味，其餘三成則來自台中港。

李逢家表示，今年對李家來說是雙喜臨門，接連入選米其林指南和10大代表山海台菜餐廳，餐廳也響應台中購物節，成為購物節的合作店家，非常歡迎民眾來用餐，只要消費滿167元就可獲得1個抽獎序號，今年購物節最大獎是一間精品好宅，希望來餐廳吃飯的顧客能中獎，這樣餐廳今年就可以三喜臨門！

經發局表示，民眾前往「梅子活海鮮餐廳」品嚐美食，同時還可憑消費發票登錄台中購物節APP參加抽獎，今年台中購物節獎項除有精品好宅，還有超過10萬個獎項，總獎金超過3億元，不只有天天抽3千元，週週抽10萬元、智慧電車和時尚酷跑機，月月抽100萬元。

經發局強調，今年還推出許多加碼抽獎活動，如前往與「梅子活海鮮餐廳」同屬餐飲類型的小吃店家或美食餐廳消費的民眾，還可參加「美食(餐飲)專屬抽」，加碼擁有天天抽3千元，壓軸再抽百萬油電車的機會。