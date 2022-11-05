新北市為振興經濟，推出「新北購有禮」活動，民眾只要在活動期間單筆消費滿300元就可登錄發票抽獎，活動第一波紙本登錄將在11月7日截止。經發局表示，未登錄的民眾需把握時間，首波最大獎為價值百萬元的電動休旅車，還有65吋4K電視、智慧手錶等多項好禮。

經發局指出，新北市2020年起推展「新北振興168」，逐年推出「新北加倍奉還」、「新北購遊趣」等各項方案，新北購遊趣以休閒旅遊為主軸，其中走跳趣就提升轄內公車整體運量20％，遊樂趣、文藝趣也深獲民眾喜愛，這次推出抽獎趣的新北購有禮方案，有超過千份抽獎獎品。

經發局長何怡明說，新北購有禮更祭出2波抽獎活動，第一波抽獎是9、10月期統一發票，紙本發票登錄在7日前都可上網登錄，雲端發票須在10月31日前於活動網頁完成綁定才能參加第一波抽獎，獎項除了價值百萬元的電動休旅車，還有65吋4K電視、吸塵器、電動自行車與智慧手錶等，若來不及第一波抽獎，第二波抽獎則是9月至12月統一發票，有百萬進口露營車、iPhone14 PRO等多項好禮。

何怡明表示，民眾登錄後需妥善保存發票正本，作為中獎後的領獎憑證，避免喪失資格，本月17日將在「來趣新北金發局」粉絲專頁，進行抽獎直播，詳細資訊可至新北市經發局官網或「新北購有禮」活動官方網站(https://shopping.ntpc.gov.tw)查詢。