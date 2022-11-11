新北市長侯友宜因10日起請假投入選戰，晚間以「市民身分」到市府廣場，在台下跟民眾一起欣賞主燈秀。（陳慰慈攝）

新北歡樂耶誕城今開城，眾所矚目的「Disney＋ 嘉年華篇」3D光雕投影秀，由《冰雪奇緣》超人氣角色艾莎施展冰雪魔法開場，帶領大家一同穿越Disney＋的奇幻世界，每日晚間5時30分至10時每半點、整點展演一次，晚間10時30分至12時為無聲版，新北市長侯友宜因10日起請假投入選戰，晚間以「市民身分」到市府廣場，跟民眾一起欣賞主燈秀，觀旅局預告，12月初耶誕城也將帶來第二支充滿驚奇的光雕投影秀，活動至明年1月2日。

連續舉辦12年的新北歡樂耶誕城，今晚由副市長陳純敬主持開城點燈儀式，他表示，新北歡樂耶誕城以Disney＋六大品牌為主題，打造獨一無二的3D雷射光雕投影秀，12月中還有德國耶誕市集讓大家感受德國耶誕風，耶誕主燈秀精彩趣味的內容是每年民眾引頸期盼的聲光饗宴，更是全台光雕秀的領航者。

今年耶誕城也再度突破以往，首次在耶誕城出現極光與浪漫的飄雪，趣味十足的戲雪池不僅好看又好玩，還首次加入能體驗零下冷度的大型裝置，民眾可以穿著雪衣感受白色冬季的浪漫，在新北歡樂耶誕城盡情賞雪、戲雪、追極光。

觀旅局表示，除每年必看的主燈秀外，來到「新板」、「府中」雙主燈區，豐富的Disney＋主題與角色設計會讓你大吃一驚，會看到米奇、米妮、雪寶、巴斯光年、格魯特、古古等角色裝置，不妨可以到各個燈區中尋找他們的身影。

今年每個場域也都有其特色，市民廣場「雪白之城」除了有精彩無比的主燈秀與雪寶主題耶誕樹外，還有雪白耶誕貨櫃市集，以及讓小朋友瘋狂的旋轉木馬與冰屋戲雪池；站前廣場「銀白之森」則帶領民眾進入北歐雪國小鎮，銀白色的冬季場景營造，讓人們沉浸在溫馨浪漫的氛圍中。

萬坪公園「皮克斯經典再現」則有許多皮克斯經典場景裝置與粉絲最愛的快閃店與迪士尼商品販售；府中燈區「國家地理極地」則以極地場景結合燈光藝術，納入環境保育議題AI數據聲光秀，展現其獨特的風格。

觀旅局提醒，民眾可搭高鐵、台鐵至板橋站，國道客運至板橋轉運站，雙北市區可搭捷運板南線或環狀線至板橋站，搭乘車頭LED顯示「本車行經新北歡樂耶誕城」的公車至板橋公車站、新北市府站，下車步行前往會場。更多「2022新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。