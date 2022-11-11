前NBA超級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），加盟T1桃園永豐雲豹，昨晚抵台，傳出將定居林口，對於未來是否有機會跟「魔獸」碰面，新北市長侯友宜表示，很高興他定居新北，除推動相關運動外，有機會也會把新北好的農產品與風景介紹認識對方，最重要的是今天是新北歡樂耶誕城開城，歡迎無法回故鄉的「魔獸」，到新北歡樂耶誕城過個溫馨、快樂、有家的味道的耶誕節。

電商平台在雙11祭出優惠搶攻商機，侯友宜選舉辦公室今（11）日在青年基地舉辦「HouHou購物日」，與4名新北在地青農一同搶攻商機；侯友宜也到場與青農高呼「新北青農尚讚」，希望透過電商平台的效益，讓新北青農的優質農產品更廣為人知。

「HouHou購物日」分別有來自金山寧靜海香草園的王御庭、金山汪汪地瓜園的賴家華、三峽昌輝養蜂場的程英哲、坪林青年茶葉發展協會團隊。青農們分別有各自電商，只要以店名做關鍵字搜尋，就可在官網與粉絲專頁購買到相關農產品。

侯友宜表示，期望透過HouHou購物日，讓默默耕耘努力的青農以及農產品，可以被更多人看見，大家也用新台幣下架優質農產品。新北過去也推出新北青農力計畫，提供客製化一站式服務，培育新世代農業趨勢，提升新農民經營實力。