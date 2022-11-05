部落客「姐妹淘甜美食光」的口袋美食。（柯宗緯翻攝）

美食說書客推薦5道美食。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局將推出大港版吃貨聖經「高雄日嚐366」，以13種主題邀請全國民眾推薦心中高雄味，共收到近2萬道高雄美食菜餚。近日首波活動邀請10位在地知名美食部落客推薦50道美食，民眾品嚐美食部落客推薦的美食，可免費入住高檔飯店及大啖吃到飽美食。

觀光局長周玲妏指出，這次日嚐366美食活動，邀請全國吃貨們來共襄盛舉，透過「民眾提名推薦」等4大類大數據資料分析，再結合36位「跨界名人」及「美食專家」專業推薦的美食，淬選出365道高雄好味，當然還有很多高雄美食等旅客來發掘，把最後一味留給旅客自己選擇，成就高雄日嚐366好味。

觀光局近日邀請10位在地知名美食部落客，推薦在地美食餐盤共50道，從在地小食、懷舊古早味、特色甜點、高端料理及異國料理等應有盡有。其中，美食部落客「捲捲＆土豆拿鐵」為海鮮老饕們推薦人氣海味熱炒、今年也獲得米其林入選肯定的海鮮餐廳-蟳之屋的「鹽酥蟳」。

「跟著尼力吃喝玩樂」則大推日韓料理-東京純豆腐Tokyo Sundubu「彩健美純豆腐」；「跟著左豪吃不胖」推薦旗山地區的奇山石窯佳餚「麵包雞」；「吃心絕對」力推六龜區的客家特色料理-山之戀風味餐廳的「紅燒梅子雞」。

觀光局說明，高雄日嚐366「美食部落客真心推薦餐盤」IG抽獎活動，即日起至11月18日止，民眾可品嚐任一道部落客推薦餐盤菜色，拍照上傳個人IG公開貼文並在貼文中列出「店家名稱＋菜品名」並「@官網中的一位美食部落客、＃高雄日嚐366美食餐盤大集合」並tag一位好友，即可獲得抽獎資格。

詳細活動辦法請至高雄日嚐366官網查詢（https:// www.khh366.info/），就有機會獲得高雄H2O水京棧國際酒店雙人房住宿券、饗食天堂餐券等共價值2萬5000元的多重好禮。