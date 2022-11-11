高雄市長陳其邁11日持續以陸戰模式力拼連任，他上午到楠梓區莒光市場掃街拜票。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁11日持續以陸戰模式力拼連任，他上午到楠梓區莒光市場掃街拜票。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁11日持續以陸戰模式力拼連任，他上午到楠梓區莒光市場掃街拜票。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁11日持續以陸戰模式力拼連任，他上午到楠梓區莒光市場掃街拜票。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁11日持續以陸戰模式力拼連任，他上午到楠梓區莒光市場掃街拜票。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁11日持續以陸戰模式力拼連任，他上午到楠梓區莒光市場掃街拜票。（洪浩軒攝）

陳其邁到楠梓區莒光市場掃街拜票時，民眾及攤商爭相要跟陳其邁打招呼、擊掌，掃街過程中也恰巧遇到國民黨高市議員候選人白喬茵。（洪浩軒攝）

陳其邁到楠梓區莒光市場掃街拜票時，民眾及攤商爭相要跟陳其邁打招呼、擊掌，掃街過程中也恰巧遇到無黨籍高市議員陳善慧。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁11日持續以陸戰模式力拼連任，他上午到楠梓區莒光市場掃街拜票，對於下午沒有公開行程，陳其邁表示，有留時間要準備12日的政見發表會，至於，各界相當關心的耶誕節及跨年活動，陳其邁掛保證一定會比過去更精采。

高雄市長選舉政見發表會將於12日正式登場，從陳其邁競選團隊發出的公開行程發現，陳其邁11日僅在上午安排站路口及市場掃街行程，下午則無行程，對此，陳其邁表示，他們會利用最後15天時間全力衝刺，除了掃菜市場、競總活動會議外，還要留下一些時間準備政見發表會。

陳其邁說明，選戰進入倒數階段，一方面希望把握時間爭取選民認同，二方面也要在政見發表會向民眾報告這2年大家共同努力的成績單，也會提出再拚4年的高雄未來發展願景。盼11月26日所有市民能夠再次給予全力拚市政的機會，讓高雄更好。

選後耶誕節、跨年隨即到來，陳其邁強調，今年的跨年跟耶誕節活動一定會比過去更精采，他們就是要讓所有民眾體驗高雄的魅力。近期有網友開玩笑說高雄「不講武德」，意思是說市府同仁、新創團隊舉辦許多活動都非常用心。

陳其邁表示，他們鼓勵各種新創、文創各種具有創意的團隊來高雄共同參與策展及活動，先前舉辦的文博會、台灣設計展、 台灣燈會都非常吸引人，也非常有魅力，他保證今年的耶誕節跟跨年活動，也會讓民眾在高雄有更不一樣的經驗，但要先賣個關子，時間來了再說。

陳其邁到楠梓區莒光市場掃街拜票時，民眾及攤商爭相要跟陳其邁打招呼、擊掌，掃街過程中也恰巧與國民黨高市議員候選人白喬茵、無黨籍高市議員陳善慧狹路相逢，雖然3位候選人僅各自拜票並未互相寒暄或致意，但3方支持者分別替支持的候選人高喊「凍蒜！」也瞬間炒熱市場氣氛。