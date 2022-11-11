高雄漾藝術博覽會是為扶植青年藝術家，以藝術家為單位辦的藝術博覽會，已推動8年；今年於11日至13日在駁二藝術特區展出。此次展出共有60位40歲以下且未有畫廊經紀約的青年藝術家參與，共展出超過470件作品。今年另設駐地高雄的「很慢-現挽」特展，及「夢回孿生之詩」NFT特展。

11日開展首日也頒發此次展覽的評審團大獎、藝術新星獎、台灣福興企業獎等3大獎項，分別由吳秉祐、廖家豪、湛文甫、藍郁棠以及劉思伶獲得。

此次特展分為3大展區，「藝術新銳區」由37位藝術家從147件頭件者中脫穎而出，展出作品；「NFT特展區」是以夢為題，探討元宇宙世代下的NFT藝術議題；「很慢-現挽」主題特展區則是展出策展團隊遊走高雄在地後的創作作品。

高雄市文化局副局長林尚瑛表示，漾藝博今年已邁入第8年，是全台第一個以40歲以下，也沒有畫廊經紀約的年輕藝術家為主題的藝術博覽會，因為不是以畫廊為單位，所以特別的自由奔放，也不設限，提供了年輕藝術家直接面對藝術市場的展售平台，同時也是挖掘藝術新秀很好的機會。

此次擔任評審的高雄藝術博覽會總監張學孔表示，在各項博覽會或是帶藝術家到國外去，都是在鼓勵所有年輕、有潛力的藝術家，能夠被看見，讓他們的想法和作品能夠呈現到公眾。台灣有各項的展覽機會和競賽，鼓勵大家多多參與，才能讓作品普遍的被看見。