以水墨為載體，創作長期思考與探索人性的藝術家劉信義，最新個展在疫後時期，擁抱人們親近自然的渴望，以「遙遠的山林」為題，在忙碌與充斥著資訊、物欲的現代都市生活中，尋找埋藏於人們心中的種子。

有感於大部分在都市中成長的人，觸目所及僅有廖廖可數的行道樹，很少有人可以生活在大片樹林環抱的森林中，然而「山林」像是人們與生俱來的基因，讓人不自覺地嚮往與親近。劉信義以創作中的山林探討人性的疏離、幽微與無力感。

一直著迷於絹本與紙本的滲透性，看著逐漸暈開的墨痕，追逐著絹本的經緯線，或是墨的痕跡隨著紙張漲縮起伏而有所變化，劉信義認為水墨材質的柔軟又富有韌性，一如人性的曖昧、內斂、含蓄、隱晦。而「山林」之於水墨又如呼吸一般自然，如古人於山水泉林中吸取它的靈氣與潛移默化自己的內在修為，對劉信義而言，也提供了靈感創作的來源。

劉信義此次展出作品中，《寧靜之湖》、《對望》、《輕盈的距離》等，輕盈如入仙境，朦朧中帶有向古人致敬的意味；《山林的魂魄》、《糾結與碎裂》、《在飛翔的枯枝裡墜落》等，則是向內思索，畫面中的眼神或閉或開傳達未盡之言，像是無意中被阻絕於鏡子外的我們看見。

近年喜歡上騎車跑山，穿梭於山林之間，享受風的吹撫與自由的氣息，劉信義認為也許交通工具會隨時代改變，但嚮往山林的恬靜古今皆同，也期許隨著年歲增長，心中胸壑也隨之開朗，藉著山林解放心靈的桎梏。