民進黨台北市議員王世堅日前接受專訪時表示，他會動員組織替民進黨台北市長候選人陳時中拉票，但因曾欠無黨籍台北市長候選人黃珊珊人情，所以他那一票留給黃珊珊，卻被綠營側翼出征。黃珊珊表示，一段報導誤會所釀成的風波，竟演變成對王世堅、服務處甚至其家人的騷擾，這已經全然失控，因為政治不能逾越人性。她強調，王世堅這一票，留給他自己。

黃珊珊今(17日)在臉書粉專貼文表示，王世堅這一票，留給他自己，每個人都是自己的主人。每一個人都是自由的，王世堅這票留給誰不是重點，更不會影響我們的友誼。一段報導誤會所釀成的風波，竟然演變成對王世堅本人、服務處甚至家人的騷擾，這已經全然失控，因為政治不能逾越人性。

​黃珊珊指出，只是意見不同，戰友就淪為敵人，這是黨同伐異、出征異己，這不是公平正義，更嚴重脫離民主的價值。王世堅要投誰，他開心就好，​黃珊珊只希望大家，快去幫他打打氣。認識20多年了，這次他這麼激動，是因為當年她附議王世堅的大巨蛋提案。王世堅說欠她一次，但她只是做正確的事情，沒有誰欠誰，他們就是志同道合的戰友。

​​黃珊珊指出，如果做正確的事情需要勇氣，那有問題的是這個社會。如果你厭惡仇恨選舉，以及一言不合就出征的政治環境，就請摘掉有顏色的眼鏡、做你自己、堅持心中的價值，11月26日出門投票。

​黃珊珊認為，民主，就是人民作主。這是先烈不惜犧牲也要堅持的遺志，這是民主前輩街頭抗爭時所捍衛的精神，如果藍綠失去當時追尋的價值，就用選票，告訴他們什麼是選賢與能。沒有政黨可以凌駕你的意志，出門投票，就是這麼簡單。