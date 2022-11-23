民眾熱情想看到蔣萬安本人，紛紛高喊凍蒜。（游念育攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安今展開一連串的車隊掃街，一早首站來到第5選區（中正、萬華）持續搶攻綠營票倉，今早雖然下著綿綿細雨，但民眾熱情不減，一早就有不少民眾聽到蔣萬安車隊的到來，對著車隊揮手比6號，許多住戶也探頭在樓上高喊凍蒜，而立委陳玉珍和賴士葆也陪著蔣萬安車掃，拉抬聲勢。

蔣萬安說，每個區都是他重點耕耘的區，積極爭取民眾認同，規畫上每天從早開始，透過車隊掃街拜票，走遍台北市每一區，盼台北市民看到我們都能比個6，相約1126投票。