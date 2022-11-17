「一段記憶，可以保存多久」。全球記憶體與儲存領導品牌金士頓慶祝成立35週年，一系列品牌活動由年度影片拉開帷幕，以四段暖心故事向「記憶」致敬。

金士頓旗下包括記憶體、固態硬碟、記憶卡與隨身碟等產品，做為「保存記憶的載體」，數十年如一日的為人們守護每一份美好回憶、留下每一刻倏忽即逝的創作靈感。

影片中背景迥異的四個主角，分別代表了不同消費者的縮影，探討記憶如何以各種形式長存在你我身旁，陪伴人們追逐夢想、珍惜所愛、走過不同的生命歷程，也呼應了「記憶一直都在，金士頓與您同在（Kingston Is With You）」的品牌精神。而為了進一步擴大記憶的正面影響力，金士頓更規劃一系列內容豐富的社群互動贈獎，邀請消費者共襄盛舉、分享改變人生的珍貴記憶。

金士頓亞太區業務行銷暨事業發展副總經理Kevin Wu（吳志恒）表示，金士頓始終相信，記憶對人們而言，是最為強大、且歷久彌新的力量。金士頓邁向成立35年，我們很榮幸看到全世界數以萬計的人們運用金士頓的產品與解決方案，珍藏人生中每一個難忘時刻。而今，我們也透過這支影片邀請各位一同感受記憶如何長存心中、並成為開創未來的基石。金士頓不僅是記憶體與SSD的領導品牌，更希望能夠啟發人心，持續以更多優質產品與動人故事，構築出與消費者之間的緊密連結。

從2013年起，金士頓便持續以微電影作為溝通媒材、運用一幕幕觸動人心的情節，與消費者一同探索記憶的不同面貌與深遠涵義。而在《一段記憶，可以保存多久》影片中，觀眾將參與四位主角的人生旅程，見證記憶如何為他們建立起與過去的連結、並讓生活中的吉光片羽，積攢成創作的養份；讓記憶中的感動與初衷，帶來面對一切未知挑戰的勇氣。這支動人的短片，同時也是金士頓品牌精神的縮影，正如同片中的記憶貫穿了過去與現在、更成就了未來，而在不同的人生階段，金士頓也將伴隨著每份永遠鮮活的記憶，與您一路同在。

以品牌影片打頭陣，金士頓更舉辦一系列35周年慶祝活動與通路優惠，從線上至線下，讓記憶的力量透過行動更加深植人心。即日起，踴躍參與在官方社群平台上發起的一連串趣味挑戰賽，分享改變自己人生的深刻回憶，即有機會獲得購物禮券等多重好禮！