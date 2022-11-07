泰國政府7日表示，當地10月整體CPI（消費者物價指數）年增5.98%，略低於預期值。

繼9月上漲6.41%之後，泰國10月通膨較路透社彙整的市場預估6%要稍微小一點。至於剔除能源以及鮮食的核心CPI，10月年增3.17%，也較預估值3.2%要低。

泰國政府指出，當地通貨膨脹正在趨緩，預估11月與12月還有下降空間。泰國整體通膨從5月到8月都在7%以上，8月甚至還逼近8%，一度創10幾年新高。