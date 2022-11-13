首次CB重機車系全國大型車聚活動，13日下午1時在谷關龍谷飯店停車場舉行！和平警呼籲騎士注意用路安全。(警方提供)

首次CB重機車系全國大型車聚活動，13日下午1時在谷關龍谷飯店停車場舉行！警方指出，2019年時曾在日月潭舉辦，惟規模較小，僅約100餘輛重機參加，這次在谷關舉辦的車聚有多達500輛的CB重機車參加，堪稱CB重機車系之年度盛事。

警方表示，這次本田Honda的CB重機車系全國大會師的目的，係將北、中、南各地的車友聚集起來，以賞車、同行、交流、交友為主要目的，促進各方車友情感，現場並有贊助商前來擺攤及贊助抽獎品，也有谷關當地攤販及餐車來擺攤；活動會場湧現帥哥、美女，洋溢青春歡樂的氣息。

和平警分局交通組及谷關派出所員警也到現場擺攤，實施交通安全宣導，特別提出十次車禍九次快，請重機車駕駛行車時要小心慢行，以保安全；另著重宣導「非號誌化路口行車安全」，因為經交通部統計分析全國交通事故件數6成發生在路口，其中無號誌路口佔整體路口死亡人數約有3成5。

和平警分局強調，近來天氣轉涼，假日前往谷關泡湯的車潮增多，惟台8線路幅狹小，特別提醒汽、機車駕駛人行經山區道路時，要放慢行車速度，切勿跨越雙黃線，如遇非號誌化路口，應停讓減速，遇長者過馬路時，亦應禮讓老人家，禮讓行人，共同提升「行」的安全，安全才是回家唯一的路。