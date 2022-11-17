歐洲央行(ECB)兩名鴿派政策官員在周三辯稱，在一系列激進升息之後，歐洲央行必須對收緊政策採取更為謹慎的態度。

歐洲央行自七月以來已經升息200基點(8碼)，為有史以來最快的升息速度；歐洲央行也將啟動削減8.7兆歐元的資產負債表。

義大利央行行長Ignazio Visco在羅馬的一場演講表示，收緊政策的需求仍在，但是有越來越充足的理由認為，須採取不那麼激進的措施。他並警告，未來貨幣政策的決定必須以數據和證據為基礎。

西班牙央行行長Pablo Hernandez de Cos也表達了同樣謹慎態度，辯稱即使升息還「仍有一段路要走」，歐洲央行資產負債表的縮減都必須「非常循序漸進的」。

De Cos說，歐洲央行還必須考慮更高的衰退可能性，並應該記住，政府債券持有量的迅速減少，可能引發市場波動。

行長還指出，歐洲央行應首先要吸收商業銀行在未來幾個月對歐洲央行償還超廉價資金的影響，然後才對即將到期的債務停止進行再投資。

市場目前預計，歐洲央行在12月會將1.5%的存款利率升至2%，但投資人也認為，歐洲央行大幅加息至2.25%的可能性也很大。