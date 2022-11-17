上市營建股日勝生（2547）獲頒TCSA「2022台灣企業永續獎-企業永續報告-金級獎」，以永續城市、康養樂齡、循環經濟、溫室氣體管理與污水管理成績，獲得TCSA不動產及營造業永續金獎。

日勝生積極建設永續城市，也於11月獲得財政部表揚，以促參模式投資台灣四項公共建設，金額達430億元，居各企業之冠，以台北轉運站交九BOT案最具代表性。

另外，日勝生康養樂齡事業，三芝日初不老莊園1期（淡金公路東側），也宣告完銷。

該案基地面積約4,600坪，產品定位為樂齡住宅，規劃15、18坪套房與27坪二人房，結合樂陶居康養服務，以租售複合式經營。考量家人聚會與探訪需求，保留部分1樓與2樓以上住宅戶，作為長照據點及家人陪伴房。目前日初不老莊園1可售戶510多戶完銷，計畫2024年上半年完工。

而接續開發之日初不老莊園2（淡金公路西側），基地面積約1,200坪，規劃130多戶海景休閒樂齡住宅，以15坪套房與27、33坪之1～2人房型，結合康養服務，於今年第四季正式推出。

日勝生協理陳婷婷表示，日勝生以樂陶居及日初不老莊園，作為數位5G健康建築的示範基地，提供不老學堂及飯店式物管服務，編制護理師、社工師、復健所專業管理；並導入超寬頻UWB定位系統，結合康養APP與身分辨識晶片，除可精準定位長輩所在，並提供八循環運動紀錄、雲端智慧照護系統，為住戶提供身心健康偵測與日常需求服務之關懷系統，打造海景渡假村之養生社區。

另外，日勝生以ESG大健康城市理念，規劃永續城市。眾所矚目的台北市大安區精華地段「僑安新村」危老重建案，基地面積約1,000坪，於2022年1月取得建照，並於2022年7月動土開工。

日勝生「僑安新村」重建後，將成為地上24層樓、地下4層的SRC綠建築，規劃商業住宅約200戶，總樓板面積約9,800坪，預估於2027年完工。

「僑安新村」案導入「Alfa Safe 系統工法」，讓鋼筋加工配件化、綁紮標準化，有效提升綠建築整體耐震力。依國家地震工程研究中心的測試結果，Alfa Safe系統工法抗震性比傳統工法強化一倍以上。除了結構安全有效抗震，Alfa Safe工法也獲得 2021年低碳建築聯盟（LCBA）低碳工法認證，估計可達到50％的減碳比例。

日勝生積極投入ESG循環經濟事業，除了所有建案皆為綠建築設計，並視其在地適用性，規劃設置太陽能系統或風力發電系統。

子公司日鼎水務建設之桃園地區污水下水道回收系統，除採用生物網膜（BioNET）結合薄膜生物反應（MBR）過濾技術，也與工研院合作A+計畫，開發提高水中鈉、氯、硝酸鹽及硫酸鹽離子去除率的淨水應用技術。

目前桃園接管戶數約18萬戶，其中近70％即由日鼎水務與桃園市府合作建置完成。

而於2022年11月動工的桃園北區再生水BTO計畫，將分三期建設，第一期計畫在2025年完成，每日預計可提供4萬公噸以上再生水。此再生水BTO計畫將以超濾膜（UF）及逆滲透（RO）程序處理，所輸出之再生水質優於自來水達工業用水等級，將可循環利用作為新興水源，穩定桃園地區用水供應。

子公司泰誠建設桃園「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」，以淨水之源的營造環境理念，在潭水入池階段即建置淨水設施，並採用礫間接觸淨化及多層複合濾料組合系統，大幅提升氨氮、懸浮固體等去除率，並在沿岸以生態復育方法增加生態多樣性，展現資源循環工程帶來之環境影響力，因此獲得國家卓越建設獎與全國水環境大賞首獎。