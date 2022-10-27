大陸一名女子近日與朋友到吉林延邊遊玩，並在當地訂了一間民宿，豈料在查看房間時，發現廁所浴缸的底部竟全透明，還可以看到底下的樓梯，讓她們直呼「泡澡時不就被看光」，她們將浴缸影片分享至網路，引發討論，民宿業者解釋，這間房型為「情侶主題」，而且是獨棟民宿，別人也看不進來，不用擔心隱私。

大陸女網友近日入住吉林延邊一間民宿，發現廁所浴缸底部竟是透明玻璃，還可以看到下面的樓梯，表示只要有人上下樓，抬頭就可以看到春光，讓她看傻直呼「在這泡澡不就全曝光了？」她們原本還想泡澡放鬆，但看到透明浴缸便打消念頭。

民宿業者回應，女網友入住的是獨棟民宿，因此不會有隱私問題，所以民眾不用擔心，而且房型為情侶主題，透明浴缸也是這間房的特色。不少網友表示，「我不怕洩漏隱私，只擔心玻璃會不會破」、「如果覺得尷尬，可以墊塊浴巾」、「就算是情侶也好尷尬」、「情侶真會玩，單身狗不懂」。

根據《看齊視頻》報導，莊玉武律師受訪指出，透明浴缸是該民宿的賣點，而且獨門獨戶，確實不具隱私問題，但有些首次入住的旅客訂房前，或許沒有細看房間資訊，入住後才發現是透明浴缸，讓他們感到不適，還可能會投訴民宿，建議業者在旅客訂房時，應盡到提醒的義務，或提供遮擋板等備案，以免造成不必要的糾紛。