10月13日起入境政策放寬為0+7，禁團令也在近期取消，海外旅遊市場將逐步開始蓬勃發展，瞄準國人最愛飛往的日本，AsiaYo亞洲遊訂房網在國境開放初期，全力布局東北亞訂房市場，除了在日本增設更多人力開發差異化房源外，也提供精通中日語的真人客服即時解決旅客問題，更獨家與日本最大的Rakuten樂天旅遊集團旗下2大訂房平台合作，給造訪日本的旅客更多樣的住宿選項。

AsiaYo串接樂天旅遊集團旗下Rakuten Lifull Stay(RLS)及Rakuten Travel Xchange(RTX)兩大訂房平台系統，取得眾多連日本人都一房難求的特色鄉間旅宿，及各大城市交通樞紐的連鎖商旅等房源，消費者未來在AsiaYo的網站中都能直接訂房。

AsiaYo執行長鄭兆剛指出：「日本一直是近年國人最喜愛的旅遊目的地，AsiaYo 的日本房源在疫情前一直是平台中最受歡迎，而目前海外旅遊重啟，受惠於目前日圓匯率持續走低，我們估計日本旅遊將在2023重返疫情前的榮景，而日本市場也將會是我們核心佈局的首站。」他也指出，AsiaYo獨家與日本最大的樂天集團旗下2大平台RTX、RLS策略合作之後，房源不僅可涵蓋日本主要的一線城市，更可再進軍二三線城市，帶給旅客更全面的選擇。

Rakuten Lifull Stay (RLS) 為日本電商巨頭樂天Rakuten與日本最大的不動產代管商LIFULL HOME‘S 合資成立事業體，以 800 萬筆房源、2400 家加盟店的龐大基礎進軍民宿市場。RLS最大的優勢為掌握了日本在地特色的民宿房源，除了一線的大都市外更進軍二三線城市，許多古蹟、鄉村、藝術美學、溫泉等特色的房源，在國外的大型訂房網是不可能出現，很多甚至連日本在地人也不知道的物件，都可以在RLS平台找到，幫消費者更深入體驗日本觀光的精髓。

Rakuten Travel Xchange (RTX)是樂天集團與新加坡的飯店庫存管理公司共同成立，專職於酒店批售及庫存管理技術，成為國際商務訂房的核心平台，平台內掌握大量商旅及4、5星酒店房源，其中不乏日本知名連鎖品牌酒店及緊鄰各大車站、觀光區等交通樞紐的商旅，旅客可依需求更方便地選擇適合的住宿。