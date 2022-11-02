北韓2日下午又朝東海海上緩衝區發射100枚砲彈。

南韓軍方今（2）日表示，北韓今日至少發射17枚飛彈，同時違反兩韓「九一九軍事協議」，朝東海海上緩衝區發射約100發砲彈。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部（韓聯參）表示，北韓自當地時間今日清晨6時51分起，自平安北道向黃海先發射了4枚短程彈道飛彈（SRBMs）；上午8時51分，再從江原道向東海發射3枚短程彈道飛彈，其中1枚向東部鬱陵島方向飛去，並落在距島上167公里處海域，另外2枚分別落在南韓束草市以東57公里、北方限界線（NLL）以南26公里處。

北, 사상첫 NLL이남 탄도미사일 도발·다른 방향 10여발 발사(종합2보)



"합동참모본부에 따르면 북한은 이날 오전 8시 51분께 강원도 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일(SRBM) 3발을 발사했으며 이 중 1발은 동해 NLL 이남 공해상에 떨어졌다"



2022.11.02 연합뉴스https://t.co/sbSwZlX0o7 pic.twitter.com/itDnx5SwuX — Archive (@agitww) November 2, 2022

後續自上午9時12分起，北韓又陸續從各地向東海、黃海發射約10枚短程彈道飛彈及地對空飛彈。

另外，下午1時27分左右，南韓軍方偵測到北韓從江原道高城郡地區向東海海上緩衝區發射約100枚砲彈，南韓軍方指出，此舉明顯違反2018年兩韓簽署的「九一九軍事協議」，已立即向北韓示警，告知違反協議，要求立即停止挑釁。2018年南北韓在「九一九軍事協議」中劃設海上緩衝區，以緩解邊界衝突。

總計過去6小時36分鐘內，北韓發射了17枚飛彈及上百枚砲彈。

另外日本放送協會（NHK）報導，日本軍方於當地時間下午4時34分宣布，偵測到北韓疑似發射1枚彈道飛彈，目前飛彈疑似已經落入日本專屬經濟海域之外，並未造成附近船隻傷亡。

在北韓首度朝北方限界線以南發射彈道飛彈、同時飛彈首度落入靠近南韓領海後，南韓軍方於當地時間上午11時10分派出F-15K及KF-16戰機升空，朝北方限界線以北公海海域發射3枚空對地飛彈反制。

北韓的射彈行為也導致南韓國土交通部宣布，部分與北韓、日本的航線即起關閉，直至周四早晨。

針對北韓今日朝北方限界線以南發射彈道飛彈，南韓外交部長朴振與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上午通話，強烈譴責北韓「史無前例的重大軍事挑釁」，指出平壤發射多種彈道飛彈已經違反多項聯合國安理會決議及「九一九軍事協議」，威脅朝鮮半島及區域的和平穩定，強調韓美將保持堅不可摧的協防態勢，並且加強合作以嚇阻北韓的核飛彈威脅。