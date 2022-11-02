在全球疫情趨緩下，台灣與日本等地相繼開放邊境，國際間產品進出口等業務隨之恢復熱絡，根據日本農林水產省公告，日前共新增2家台灣合格肉品廠獲准輸日，不僅為台灣逾10年來第⼀次有加熱禽⾁處理設施獲得認可，更使國內老字號⾁品加⼯⼤廠台畜（全名「台灣農畜產⼯業股份有限公司」）成為全國唯⼀同時具備「加熱畜⾁(偶蹄)處理設施」與「加熱禽⾁處理設施」兩項可合法外銷日本的⾁品廠。

台畜斥資10億、歷時六年，於屏東農業⽣物科技園區打造符合美、⽇輸出規範的全新廠房，本次獲得⽇本肯定，顯見台灣在⾁類處理的技術與衛⽣把關上，已具相當程度品質保證。為保護畜產業避免受畜禽類傳染病入侵，⽇本對各種⾁製品都採取相當嚴格的管理措施與審查程序，因此⾁品進入⽇本市場實屬不易。

為開啟外銷新契機，台畜經台灣防檢局、食藥署審核，早在2019年遞交相關資料，並經⽇本農林⽔產省實地查核、動物檢疫所與厚⽣勞働省檢疫所申報等檢查程序，歷時3年多通過書面審查與實地查證，於疫情間成功突破重圍取得日方核可，農委會主委陳吉仲指出：「⽇本對⼯廠⼈流、物流再到氣流等都需經過嚴格管控與抽驗，可以說能通過⽇本檢測的⾁品，基本上要銷到各國都沒問題了。」