日本仙台市「Discover Taiwan 2022 in仙台」市集上的2024年台南400年形象海報。（台南市政府提供／洪榮志台南傳真）

日本仙台市上周末舉辦「Discover Taiwan 2022 in仙台」市集，由於仙台與台南擁有長達16年的友誼，主辦單位不僅專程從台南買來傳統糕點壓模，教導日本民眾製作「紅龜粿」，甚至連2024年台南400年形象海報也首度在海外亮相。

這場10月29、30日於仙台市SUN MALL一番町商店街舉辦的市集活動，係由仙台市與宮城縣日台親善協會等官方、民間團體、企業共同舉辦，現場除設置展示攤位介紹台灣、販售台灣農特產外，也舉行講座、電影放映會等活動。

台南市政府指出，鑑於仙台與台南是友誼城市，主辦單位除在會場設置專屬攤位介紹台南之外，還教導日本民眾製作台南七夕祭拜七娘媽必備的傳統點心「紅龜粿」，豐富多元的內容，廣受許多民眾的好評，除索取台南的觀光文宣外，也在主辦單位提供的小卡片寫下「我愛台南」等話。

台南市長黃偉哲指出，台南與仙台從2006年締盟為友好城市以來，無論文化、觀光、體育、農特產、經貿等方面都持續交流合作，疫情期間更伸出援手互相幫助，像台南曾提供防疫物資給仙台，仙台也曾採購台南鳳梨，彼此建立深厚的情誼。

黃偉哲還認為，台南非常重視日本這個合作夥伴與市場，在疫情趨緩、國境恢復開放的當下，將持續加強與日本各方面的合作。尤其，2024年即將迎來台南400年，歡迎日本朋友能前來台南旅遊、吃美食。