立法院財政委員會考察台南鐵路地下化延伸至永康，以及台南先進運輸系統藍線一期、藍線延伸線及深綠線規畫進度及後續經費需求。（洪榮志攝）

立法院財政委員會7日抵達台南考察台南鐵路地下化延伸至永康，以及台南先進運輸系統藍線一期、藍線延伸線及深綠線規畫進度及後續經費需求時，交通部政務次長胡湘麟表示，經過整體估算，藍線一期最快將在2024年開工。

胡湘麟認為，台南市政府送上來的先進運輸系統計畫中，以藍線一期的進度最快，目前進入綜合規畫程序，已請市府根據專家學者的意見進行修正，預計交通部尚須2個月才能完成審查並報請行政院。

胡湘麟還說，行政院後續將交付國發會，大概也須2個月的時間審議，才能報院核定；此外，從核定到開工還面臨都市計畫變更、用地取得等行政作業，中間約需1年半至2年的時間，整體估算藍線一期最快將在2024年開工。

至於預算部分，國發會國土區域離島發展處處長彭紹博也強調，只要是政院核定的重大建設，都一定會有預算支援。

財政部推動促參司司長李建賢則建議，過去因軌道建設的自償比率低，導致民間投資意願不高；未來完成促參條例修法後，就可以用附買回公共服務方式進行票價補助，也能加速經費的籌備。

針對先進運輸的後續規畫，首先是將平實轉運站打造成軌道與公路的共構站，同時引進商場進駐，兼顧交通與購物休閒的功能，並藉由BOT模式活化財政部國產署用地，帶動周遭發展。

李建賢強調，透過促參興建轉運站不是問題，反而是後續營運才是促參司關注的重點；他認為，前期的營運規畫要確實，否則一旦BOT營運不良，恐將成為地方政府的財政負擔。

財委會還前往永康區實地考察鐵路地下化延伸至永康計畫，立委郭國文指出，未來大橋車站將是捷運藍線與永康鐵路地下化的共構站，應該特別注意地下化後與原有鐵路的接軌；尤其現有車站腹地狹小，未來如何立體化是規畫的重點。

郭國文也籲請相關單位，藍線一期及鐵路地下化延伸至永康應在4個月內核定、2年以內動工，希望在中央與地方合作下，加速台南交通建設辦理的程序，讓台南市民盡快享受先進運輸的便利性。