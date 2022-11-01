近期正逢萬聖節，全球各地都在慶祝活動，民眾紛紛穿上特製服裝上街，標新立異的造型總能吸引許多人的目光，台灣女生施鈺萱2013年入選日本偶像團體「スルースキルズ(Through Skills) 」第一期成員，是隊內唯一的台灣成員，近日她辦成台灣知名地標上街，立刻吸引許多日本民眾注意，還吸引日本媒體採訪。

網路正妹施鈺萱昨（1）日在社群平台發文：「第一次的澀谷萬聖節！扮了台北101，有被日本電視台採訪！！希望可以播出，也有拍YouTube影片！」她透露有很多日本人特地跟她拍照，也在澀谷遇到許多台灣人，「耶耶耶太開心了！萬聖節快樂！」而她辦成的台北101完美還原建築特色，在中間挖出圓洞露臉，笑容十分可愛，身邊則有朋友扮成台灣地圖，不止還原番薯形特徵，還特別寫出幾個重要城市的英文名稱和位置，滿滿台灣味超級吸睛。

許多日本人在貼文底下誇讚：「扮成代表性建築物非常有意義」，也有不少台灣網友大讚：「太扯了！愛死！」、「太讚了，全場焦點」、「妳太厲害了超強！」、「瞬間長高」。

施鈺萱從小喜歡唱歌跳舞，曾就讀台北世新大學，2012年以交換生身分到日本留學，後來參加推特偶像徵選，2013年入選日本偶像團體「スルースキルズ(Through Skills) 」第一期成員出道，曾參演《美女與男子》、《被盜的臉》等日劇，近期成為Youtuber介紹台灣與日本的差異，擁有11萬粉絲訂閱。