台中林酒店森林百匯-龍蝦湯、椒鹽天使蝦。（林酒店提供）

台中林酒店豪華客房。（林酒店提供）

年度旅展「ITF台北旅展」，從11月4日至7日將在南港展覽館一館盛大開展，台中林酒店(攤位編號：I901)線上旅展10月31日起搶先開賣，餐券下殺88折、住宿券33折起。

森林百匯餐券88折，販售品項有：「森林百匯平日午晚餐券買7送1」，每套8張優惠價8393元(原價9592元)，平均每張1049元；「森林百匯假日下午餐券買買7送1」，每套8張優惠價6853元(7832元)，平均每張857元。特殊節日使用方式依餐廳現場定義為準。

林酒店住宿券33折起，熱賣商品「買1送2豪華雙人住宿套券」1萬3197元(原價3萬9600元），每套3張，含2客早餐，無期限；全年最低優惠「森林百匯1泊2食豪華雙人住宿券」6188元起，憑券可平日入住豪華客房或都會客房，含翌日早餐兩客及森林百匯午餐或晚餐兩客，或可加價200元，享奇鮮日料主廚精選套餐2客（適用入住當日午餐或晚餐），優惠期1年，逾期依票券金額折抵。

台中林酒店位處台中核心，緊鄰國家歌劇院、秋紅谷，華麗、黃金比例的住宿休閒空間，以及森林百匯、奇鮮日本料理兩間主題式餐廳，滿足每位賓客對旅行、美食、休閒的不同需求。線上旅展販售日期，從10月31日至11月13日。