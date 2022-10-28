ITF台北國際旅展將於11月4日至11月7日南港展覽館一館盛大開展，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅蜂巢、天成文旅華山町，以及嘉義天成文旅繪日之丘與桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店本館，聯合推出「六館擇一聯合住宿券」最低1.6折起，任選一個館別平日住宿一晚含早餐每張售價2,300元。瑞穗天合國際觀光酒店則推出「平日城堡精緻客房一泊二食雙人住宿券」每張12,000元。除了優質住宿外，餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館、花園thai thai與華山町餐酒館，同步推出中西美食、自助餐、烤鴨、合菜、泰菜與港點等各式餐券下殺5.4折起。

被稱為「台版迪士尼」的瑞穗天合國際觀光酒店，推出平日城堡精緻客房雙人住宿券每張12,000元，與平日莊園精緻家庭房雙人住宿券每張18,000元，提供不同房型選擇。莊園加人加價成人2,500元＋10％至多兩位，優惠期限至2023年3月31日，住宿券皆含一泊二食早餐與晚餐、溫泉黃金湯與108泡湯戲水池等體驗，館內YAWARD SPA推出單人60分鐘二堂課程商品，超值7.1折優惠價5,500元。

天成飯店集團旗下的各品牌餐廳亦推出餐券供消費者選擇，台北天成大飯店「翠庭」推出6.2折招牌四人烤鴨合菜3,600元，除了片皮鴨三吃外，還有燒臘拼盤、主廚精選料理四選一、港點、時蔬等豐富菜色。台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐，平均每客只要600元，平日自助午／晚餐或假日下午茶套券一套五張3,000元，下殺7.8折，提供無國界的自助美饌。

泰式餐廳「花園thai thai」饗食通用券1,000元可以折抵價值1,400元的消費，提供多元泰式風味。「PRIME ONE牛排館」平日商業午餐套券以7.7折每張1,000元即可享受價值每客1,180元＋10％之商業午餐美饌。牛排雙人套餐券每張3,888元，可享受價值4,480元＋10％的美國PRIME濕式熟成30天丁骨牛排30oz。

位於信義區的世貿國際會館「翠庭」中餐廳，烤鴨三吃兌換券每張1,880元約6.7折，除了經典的片皮鴨之外，還可任選一道鴨胸料理和鴨骨料理。天成文旅－華山町的網美餐廳「華山町餐酒館」亦推出饗食通用券一套組兩張，每張700元即可折抵價值1,000元消費。