本次月全食與月掩天王星時刻表。（氣象局提供）

下場天文奇景今年11月8日將來到！中央氣象局表示，11月8日將發生月全食，在天候許可下，台灣各地於日沒後東方天空可見月面漸缺、變紅到復圓的過程，期間正巧出現「紅月掩天王」的現象，也就是天王星被紅色月面遮掩後再復出，2個天文現象聯合出現實屬難得。

氣象局表示，本次月全食的過程自台灣時間11月8日16時01分起，由「半影食始」揭開序幕、17時09分「初虧」、18時16分「食既」、18時59分「食甚」、19時42分「生光」、20時49分「復圓」，最後在21時58分「半影食終」結束，共歷時5小時又57分鐘，其間可見1小時又26分鐘的精彩全食紅月。

氣象局指出，由於台灣各地當日17時02至17分月出，正巧是月食初虧階段，因此將可見到初虧後的全部過程，在月全食食甚後的19時3至5分，台灣可見天王星被紅色月面遮掩的現象，直至19時46至56分才從月面後復出，這次月掩天王星發生時，天王星正好在地影的本影區內，因此掩入及掩出的接觸點都在本影區內月食的紅月邊緣。

氣象局強調，月食現象每年都有，本世紀(2001至2100年)全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，台灣計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食，明年將有1次半影月食及1次月偏食，台灣均可見，至於下次台灣能見的月全食將發生於2025年9月8日。

此外，月掩行星現象跟日食類似，是月面將背景行星遮掩的天文現象，在地球上每年都會發生，台灣上次於夜間可見的月掩天王星現象發生於1999年11月15日，下一次將於2038年4月12日再發生，這次月掩天王星現象正巧發生於月食期間實為相當罕見。

氣象局表示，根據自1800年以來的資料推算，台灣於1930年10月8日的月偏食亦正好發生月掩天王星，不過該次掩入及掩出點均不在地影本影區內，不能見天王星自月食的紅月後面進出，遠不如本次11月8日月全食掩天王星稀有。