台北市大安區1日晚間發生酒駕車禍，美國聯合航空空少慘遭撞飛慘死，肇事的保時捷駕駛身分曝光，為4間公司負責人。

聯航空少穿越馬路遭酒駕撞飛慘死

52歲向姓男子昨晚酒後駕駛保時捷休旅車，行經台北市大安區敦化南路二段時，撞上穿越分隔島的美國聯合航空男空服員，車頭嚴重毀損，傷者由救護車送往國泰醫院急救，仍在晚間10時宣告不治。

警方到場發現，向姓男子酒測值為0.58毫克。向男昨晚在大安區某餐廳聚餐，喝了數杯紅酒，駕車返家時肇事。據了解，向男為4間公司負責人，事業橫跨投資有價證券、不動產開發，美容美體、室內裝潢。警方也查出，向男之前就有酒駕紀錄。

死者則是美國聯合航空空服員，將透過公司聯繫死者家屬，協助將遺體運回事宜。由於死者有穿越分隔島、穿越車道的違規行為，向姓肇事者則有酒駕、未注意車前狀況等問題。據了解，路口監視器未拍到撞擊點，警方正擴大調閱畫面釐清事故原因，全案由北市警大安分局與交通分隊調查中。

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