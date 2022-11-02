台北市大安區1日晚間發生酒駕車禍，美國聯合航空空少慘遭撞飛慘死，肇事的保時捷駕駛身分曝光，為4間公司負責人。
52歲向姓男子昨晚酒後駕駛保時捷休旅車，行經台北市大安區敦化南路二段時，撞上穿越分隔島的美國聯合航空男空服員，車頭嚴重毀損，傷者由救護車送往國泰醫院急救，仍在晚間10時宣告不治。
警方到場發現，向姓男子酒測值為0.58毫克。向男昨晚在大安區某餐廳聚餐，喝了數杯紅酒，駕車返家時肇事。據了解，向男為4間公司負責人，事業橫跨投資有價證券、不動產開發，美容美體、室內裝潢。警方也查出，向男之前就有酒駕紀錄。
死者則是美國聯合航空空服員，將透過公司聯繫死者家屬，協助將遺體運回事宜。由於死者有穿越分隔島、穿越車道的違規行為，向姓肇事者則有酒駕、未注意車前狀況等問題。據了解，路口監視器未拍到撞擊點，警方正擴大調閱畫面釐清事故原因，全案由北市警大安分局與交通分隊調查中。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。