美國總統拜登在馬里蘭州民主黨州長候選人摩爾助選。（美聯社）

「選民一遍又一遍地告訴你他們最關心經濟時，請聽他們說。不要再談論民主岌岌可危了……。」美國民主黨顧問希拉蕊‧羅森說。

美國中期大選前夕，各方評估，民主黨不是失去一院，就是失去兩院，失敗已成定局，且眾議院必失，裴洛西為救選情而與共和黨「價值飆車」的台灣之行，竹籃打水一場空。甚而，歹徒闖入家中找議長算帳，其夫遇襲，裴洛西藉此事件向選民討拍也無效，可謂「賠了官人又折兵」。

完全執政兩年，民主黨何以至此？答案並不新鮮，經濟，經濟，經濟。

令美國選民怒火中燒的通膨雖非唯一因素，但其他負面因素的總和，恐還不如民生問題所匯聚的高漲民怨。民主黨寄予厚望的「墮胎權」問題，也難以驅散經濟衰退的陰霾。

貼近投票日的最後兩周，拜登只能炒作民主黨一向嫻熟的「價值恫嚇」，鎖定川普的MAGA黨(Make America Great Again)大打「民主危機牌」，甚至還沒投票，就指出計票舞弊的可能，預先質疑投票結果。

是的，美國掉入了三流民主國家陷阱，不再信任投票制度。這個「民主啟示」不可謂不大，讓所有標榜民主的國家都背脊發寒。

當下美國的經濟問題主要肇因於「抗疫大撒幣」，與俄烏衝突所引發的「能源價格飆高」，劇烈的通膨由此而來，而為抑制通膨的升息，又抑制了經濟成長動能。拜登若干重大經濟政策都無法立即顯現效果，而選民只在意當下，並由情緒主宰投票意向。

另一方面，拜登的振興經濟政策靠的是另一場「大撒幣」，這些大額支出最終到底由誰買單，亦是懸念。拜登不但沒有揚棄川普的保護主義，也沒有走出一條振興的路，莫怪乎經濟菁英層也難相挺民主黨，而這份「務實派的惶恐」蔓延到關注經濟前景的各階層選民。

民主黨向來價值掛帥，對內對外都是如此，經濟狀況好的時候，美國選民還能悠然沉浸於美國向世界輸出價值教條的道德優越感，但生活出現困難時，這一切民主說辭都是空洞，甚至有害的。也因此，民主黨顧問希拉蕊‧羅森才會語重心長地說了文首的那段話。

民眾連飯都吃不上了，政客還在念經。畫梅止渴只會引來更多憎恨。

確實，經濟失調會引來極端政治主張，直接威脅民主體制，拜登口中的民主危機不是全無根據，但也正因此，反凸顯了民主的脆弱與迷惑性。說到底，人民顧的是生活，政府若不能滿足這個基本需求，一切政治理念與理論都是空談。

看美國，再回頭看台灣，那些成天嘴砲民主價值的政客與自由派公知，是多麼噁心。從務實面看，政府誇稱台灣人均GDP超趕日韓，卻沒有人願意說真相——台灣GDP事實上是灌水的，那些「台灣接單，大陸生產」的產值，根本不該列入GDP，這數字長期失真，若將水抽乾，台灣人均GDP還剩多少？

這樣就能明白，為何人均GDP超趕日韓，民眾卻無感，原因當然不只GDP灌水，貧富差距與過度依賴單一產業等，也助長了「GDP幻覺」。

自由民主無法解決經濟問題，相反地，有了良好的經濟條件才有「空閒」談自由民主。在這一點上，拜登與他的民主黨完全失敗，又多所誤判，現在正苦嘗對內對外價值掛帥的惡果。

共和黨獲勝是好事嗎？誠然，紅潮再起只會惡化事態，對美國與國際社會皆是如此，但拜登執政確實令所有人失望，不單是美國選民，現在所有美國盟友過得都不好，全困在白左價值觀與「善惡二元論」的陷阱裡。

但反過來看，拜美國民主黨之賜，多極秩序因美國的亂局而獲得持續推進，畢竟，單極秩序的掌門人現在連自己都顧不好了。

愈來愈多跡象顯示，美國盟友已在為拜登跛腳的局面預作準備，仔細觀察那些近來強調「多極秩序」的領導人和輿論，只要是秉持現實主義看世界變局的人，都知道單極秩序已走到盡頭，真該檢討的是脫離務實路線太遠，又快速極端化的各種價值觀，包含民主自由在內。

拜登跛腳，會讓美國的對外政策更為尖銳，因為展望2024年換屆大選，美國兩黨都有「出口轉內銷」的強烈意志，並在選票的現實考量下，不斷做出違背其價值觀的事。

在美國失效的民主恐嚇，若大舉轉移到外部，特別是包含台海在內的幾個「爆點」，世界各國將不堪其擾，並被迫與美國漸行漸遠。

也就是說，這場選舉注定了美國內部分歧的無解，也決定了「美國隊」漫長的解體。（作者為自由撰稿者）

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