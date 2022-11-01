和億生活集團旗下香港米其林一星「添好運」持續展店，11月7日開出「桃園站前店」，2022年已完成展店4家、升級改裝2家目標，歡慶新店開幕推桃園人95折活動、贈6,000份港式炒飯及桃園站前店限定「愛桃園-芋見好運流沙包」餐點。另為超前部署搶圍爐商機，「添好運」與「了凡」再度攜手推出冷凍「米其林好運年菜組」，11月1日即日起預購開跑，早鳥享66折優惠每組2,688元。

「添好運」回歸桃園，提供桃園地區消費者滿滿好運，11月7日「添好運桃園站前店」全新開幕，舉辦「桃園市民站出來」活動，自開幕日起至11月30日到該店用餐，出示身分證件上有桃園市相關證明即可享95折優惠，提供港式炒飯免費招待，活動期消費滿額$600元即贈送價值168元XO醬臘味炒飯兌換券乙張，限量6,000份贈完為止。

添好運桃園站前店並推出限定品項「愛桃園-芋見好運流沙包」，芋頭及卡士達奶香融合爆漿款流沙包，表皮特別烙印「愛、Tao Yuan」限定款，，原價158元、新開幕優惠價每份138元，11月30日前消費滿千再贈送中獎率100％電子刮刮卡，多重好運優惠桃園人。

『和億生活集團』旗下香港「添好運」及新加坡「了凡」米其林雙星聯合，早鳥價凍漲餐點內容再升級，冷凍「米其林好運年菜組」八件組，自即日起至12月25日開放預訂，早鳥預購價每套2,688元，原價4,065元，首波限量3,000組。

「米其林好運年菜組」包含由台灣「添好運」行政主廚監製，升級添加新鮮鮑魚、珠貝、魷魚、豬腳、排骨滿滿一盅豪華海陸食材，以煲湯方式精燉道地港式風味，富含膠質湯鮮味美「好運佛跳牆年菜」單品售價888元，以紅棗、川芎、當歸、枸杞、蔘鬚多種中藥材入菜「好運紹興醉鮮蝦」、添好運經典點心「酥皮焗叉燒包」、荷葉香氣撲鼻「荷葉糯米飯」、招牌蒸籠「鮮蝦燒賣皇」、爆漿款「添好運流沙包」，及了凡米其林油雞(分切全雞)、香烤排骨/蜜醬叉燒雙拼，適5-6人小家庭份量及團圓需求，即日起可線上填單、親至「添好運」、「了凡」實體門市或是hoyiiGO生活購預訂，自12月26日起開放門市取貨與宅配寄送到家。

除冷凍年菜外，「添好運」針對年節送禮需求，推出三款「好運伴手禮」，「添好運步步糕升組」含港式蘿蔔糕、大甲芋頭糕各一條，優惠價516元，春節限定販售、熱銷萬盒「好運核桃酥」預購價238元。好運蝴蝶酥」使用鹽之花及比利時奶油烘烤，香酥厚實，預購價388元。