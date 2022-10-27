「青雅中餐廳」推出經典「嫣紅4人饗宴券」，原價7480 元，線上旅展優惠3600元，每人含服務費只要900元。(新板希爾頓酒店提供／ 陳韻萍 合成)

「雙Happy Hour饗食券」2小時無限暢飲20款酒類，還有精緻鹹甜美點，旅展期間每張1950 元，買10送1。(新板希爾頓酒店提供)

全台規模最大的「ITF台北國際旅展」11／4即將登場，後疫情時代，旅遊業復甦，民眾搶便宜趁現在。鄰近新北耶誕城的新板希爾頓酒店，線上旅展登場，4人房的萬元住宿券下殺 25 折，限時優惠4500元；雙人住宿券最低只要3500元起，買5張再贈套房升等券。

雙人住宿券最低3500 元 買5張再贈套房升等券

新板希爾頓酒店旅展採買清單，首推歷年人氣NO.1、詢問度爆棚的「雙人客房住宿券」，原價12800 元的雙人客房住宿，線上旅展期間，每張3500元，下殺27折，民眾可考慮入手。

4人住宿加早餐4500元 下殺25折現省1萬3000

此外，今年業者還推出「希爾頓家庭房住宿券」，4人入住家庭房，原價18000元，旅展限時優惠價4500 元，下殺25折，現省13500元；換算下來，平均每人1125元即可入住高檔飯店家庭房。「雙人客房住宿券」和「家庭房住宿券」加碼再贈隔天自助式早餐，自助式早餐原價825元，等於又省下一筆。不過，優惠券僅限平日使用，假日或特殊節日需加價，優惠券使用期限至2023／3／31止。

線上旅展期間，購買5張同品項住宿券，業者再送「平日套房升等券」1張，15 坪豪華套房，可盡情享用60吋液晶電視、Bose Soundbar音響、客房Mini Bar 等設備；升等券還可於住宿期間前往27樓行政酒廊，品嚐多款輕食及各類紅白酒無限暢飲，還可遠眺新北市景與遠方山巒。

4人饗宴券48折限時賣 爽吃燒鵝每人免千元

餐飲也是飯店的金雞母，如果只想買餐券，知名的「青雅中餐廳」推出經典「嫣紅4人饗宴券」，原價7480 元，線上旅展祭出48折折扣，限時優惠3600元。饕客可以品嚐餐廳台柱美食半隻「嫣紅鵝」、芋頭鵝骨米粉湯、翡翠鵝掌海參煲等6道經典料理，平均每人含服務費只要900元。

今年獲取亞太金獎十大名店與名菜點獎項的「青雅中餐廳」，是不少在地人宴客的口袋名單，主廚鍾易庭領軍的團隊以「古井燒鵝」為發想，以龍眼木窯燒「嫣紅鵝」，突破傳統粵菜料理框架，鵝肉軟嫩適中，散發細微的香甜滋味，還有龍眼木淡雅清香。建議搭配主廚匠心研發的9宮格配料，可以變化出81種客製化吃法，箇中美味唯有嘗過才知道。

無限暢飲券77折獨賣 1950元紅酒喝到飽

業者首度推出「雙人Happy Hour饗食券」，「SociAbility逸廊」首席調酒師獨家特調、精選紅白酒等20款酒單，2小時無限暢飲，還有網美洗版的精緻鹹甜美點1盤，原價2508 元，旅展期間獨家77折銷售，每張1950 元，買10送1。

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