2022年度最大檔ITF台北國際旅展將於11月4日在南港展覽館登場，為搶攻國旅出遊商機，老爺酒店集團將於11月1日上午10點搶先開賣「ITF線上旅展」，提前炒熱旅展買氣，此次主打商品有三大重點，包含深受消費者喜愛10家老爺通用的「3,200元聯合住宿券」買20張送2張、14間餐廳適用的「1,880元聯合餐飲券」買10張送1張，以及「指定飯店限定券」等多達49款組合。今年線上旅展更首次推出「單館日」限量優惠，最受期待的商品包含礁溪老爺和洋式套房住宿券，四人一泊二食只要13,000元，現享3.7折優惠；北投老爺景緻家庭房四人一泊二食7,000元有找，通通平假日適用！不僅如此，線上購券單筆滿2萬再抽最大獎30張老爺聯合住宿券，中獎者可任選老爺酒店旗下任一飯店入住，最高可免費入住老爺酒店30天。

老爺酒店熱賣冠軍商品「3,200元聯合住宿券」及「1,880元聯合餐飲券」再次重磅回歸！持券可恣意搭配老爺酒店集團旗下全台10家飯店，深受廣大消費者喜愛！為讓消費者有更寬裕的時間計劃旅程，今年聯合住宿券優惠效期特別拉長至1年半，另搭配買20張送2張、買30張送3張的優惠折扣，且最低1,600元即可入住老爺。

「聯合住宿券」在使用上相當彈性便利，16種組合讓喜愛出遊的消費者可依需求自由規劃假期。使用1張可入住南港老爺、台中大毅老爺、台南老爺等三家老爺行旅，或是台北老爺和新竹老爺兩家酒店。有商務需求者亦可選擇老爺會館，至4月底前入住，還可享連住2間或2晚優惠，平均每人每晚只要800元起，最適合精打細算小資族！歲末冬季適合安排的泡湯放鬆行程，持2張券可享知本老爺雙人一泊一食，或北投老爺景緻客房雙人含早餐，再加贈800元餐飲抵用券。使用3張則可享平日入住礁溪老爺雙人洋式標準套房一泊二食，原價23,980元，持「聯合住宿券」現省14,380元，最低下殺4折優惠。

老爺「聯合餐飲券」持券可用於老爺酒店集團旗下14家餐廳，購券即享買10送1、買20送2，以此類推。每張券可用於台北老爺Le Cafe咖啡廳雙人自助式午餐或晚餐，相當於6折優惠價，亦可選擇明宮粵菜廳套餐或中山日本料理廳，餐廳三擇一兌換；聯合餐券用於新竹老爺Le Caf?咖啡廳三人自助式下午茶也相當划算，為親友聚會及宴客的最佳首選。不論是福委購券、企業送禮或揪團自用皆划算。

老爺熱賣商品精銳盡出 入住老爺每人每晚最低999元起以設計酒店品牌聞名的「老爺行旅」則推出激省方案搶攻年輕族群。文青首選的台南老爺行旅，四人家庭房每晚只要3,999元，加購早餐再享6折優惠。素有旅店美術館之稱的台中大毅老爺行旅，推出雙人旅人客房含早餐2,999元，平日入住另贈500元ZEBRA餐廳抵用券，再享買10送1，使用2張券可直接升等網美必住的星光系列客房。位於南港軟體園區捷運站旁的南港老爺行旅，雙人入住含早餐只要2,599元，等同3.5折優惠。

北投老爺今年旅展特別攜手歐舒丹L'OCCITANE推出聯名限定的「舒體湯療券」，全新完工的雙人獨立湯屋90分鐘，搭配女士專屬的歐舒丹活力平衡背部舒壓療程60分鐘，原價6,800元現正5.8折起，單人只要3,999元，雙人最低6,499元起，淡季平日再加贈湯屋延長使用30分鐘，非常適合母女、姊妹或閨蜜們來場寵愛自己的湯療之旅。

礁溪老爺今年再度推出「樂活假期三天兩夜」，住一晚洋式標準套房加贈露營區體驗，只要17,800元，線上展期每日限量100套，旅展現場每日販售125套。此外，更推出「極上老爺兩天一夜之旅」，入住礁溪老爺唯一26坪大、和風榻榻米的「精緻老爺套房」乙晚，並享特調飲品，原價42,680元，線上旅展只要19,999元，現省22,681元，限量10間售完為止，敬請把握！台東度假首選的知本老爺則推出雙人一泊二食住宿券，加贈館內購物金200元及酒店至車站或機場來回接駁，每張7,200元，買10張再送1張。近年詢問度超高的新竹老爺亦推出雙人2,999元住宿券，憑券加購早餐再享買1送1優惠。

美食達人推薦、網友激推必囤的「台北老爺明宮片皮鴨二吃券」，不分平假日可享一鴨兩吃，每張只要2,480元，民眾可一邊欣賞中山北路林蔭大道美景、一邊品嚐五星主廚功夫菜。礁溪老爺則主打「午餐揪團饗樂券」，買7送1每套6,720元起；買17送3每套16,320元，可享雲天自助午餐1客或岩波庭宜蘭廚房悠遊早午餐1客，用餐時佐以蘭陽平原美景，非常值得三五好友

為提供給民眾更超值的商品組合，老爺酒店集團於線上旅展期間，每日精選一至兩家酒店，推出「單館日」活動，共推出9款期間限定住宿券或餐券，通通平假日適用，於每日下午三點線上限量銷售。

其中原價26,400元的台南老爺行旅三天兩夜雙人精緻客房，單館日限定只要3,999元，相當於每人每晚僅需1,000元，等同1.5折優惠。知本老爺也推出秒殺商品，四人早餐及晚餐的豪華家庭套房，原價超過23,232元，現在每晚只要8,999元，約3.8折。座落台中草悟道商圈的台中大毅老爺及坐落於南港與內湖交界的南港老爺，則以最熱門的星光客房及風格客房迎戰，分別推出三天兩夜雙人含早餐，都只要5,999元。而位於科技之都的新竹老爺，則瞄準親子出遊商機，推豪華家庭四人房含早餐，不分平假日只要3,999元；台北老爺則是主打廣受好評的Le Cafe自助午晚餐券，四人只要2,816元，每位平均只要704元，相當於每人5折優惠。