義大皇家酒店星亞自助餐廳的牛肉湯，肉嫩湯鮮，是客人間口耳相傳的必嚐美食。(義大皇家酒店提供)

義大天悅飯店推出3款不同時段的優惠餐券，3款餐券都享有買5送1的優惠。(義大天悅飯店提供)

承億文旅推出「五館環島住宿券」，內含5張標準雙人房住宿券，優惠價9898元。(承億集團提供)

高雄承億酒店推出「經典和式雙人房一泊二食住宿券」套票，包含早餐及自助式餐廳午或晚餐擇一，旅展限定優惠價7500元，等同原價22折。(承億集團提供)

後疫情時代，旅遊界年度盛事台北國際旅展(ITF)下周即將登場，南臺灣的「高雄冬季旅展」10月28日搶先開跑。義大集團推出超值餐券，最低682元就可以爽吃頂級牛排和海鮮。承億集團則推出「五館環島住宿券」，內含5張標準雙人房住宿券，可任選入住品牌指定的5間旅店，優惠價9898元，等於每人每晚只要990元就能住進特色商旅，還能免費享用早餐。

義大皇家酒店自助餐券 買10送1下殺69折

義大皇家酒店的星亞自助餐廳，可以品嚐到豐富的蝦貝海鮮與生魚片，尤其是極具口碑的牛肉湯，採用蔬果慢熬的高湯，肉嫩湯鮮，風味甘美富喉韻，是客人間口耳相傳的必嚐美食，還有現切頂級爐烤牛排等，人氣頗高。

業者在高雄旅展推出的「皇家享食券」，每客原價近千元的星亞自助餐廳平日午餐或晚餐，旅展優惠價750元，等同於每張省了200元不等；業者加碼買10送1，平均每張682元，相當於原價69折的優惠即可品嚐星級飯店吃到飽。餐券適用於平日午、晚餐，假日午、晚餐每人需再加價200元。

義大天悅飯店假日吃到飽 下午茶480元超值

位於渡假園區內的義大天悅飯店，特別推出3款不同時段的優惠餐券，包括每張480元的「假日自助下午茶券」、每張750元的「假日自助午餐券」、及每張800元「假日自助晚餐券」，3款餐券都享有買5送1的優惠，揪團買最划算，最低480元起即可享用豐盛的下午茶餐點。

承億推五晚雙人住房 每人每晚含早餐990元

承億文旅品牌2011年成立以來，已在全台6縣市插旗設點，此次高雄旅展主打「承億文旅五館環島住宿券」商品，包含5張標準雙人房住宿券，售價9898元，可任選承億文旅旗下淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、墾丁雅客小半島、花蓮山知道等5館入住，環島住宿5晚萬元有找，等於每人每晚只需990元，免千元入住特色商旅，還可免費享用早餐。若再加上獲得最美飯店與最美房間雙冠榮譽的潭日月一館，僅需花費12898元，就可享受原價42100元的住宿體驗。

高雄最新話題飯店 一泊二食限時22折起

今年9月甫開幕的承億酒店，是高雄近期討論度超高的酒店，也是高雄最新熱門打卡點之一。此次高雄巨蛋旅展與線上旅展，承億酒店推出「經典和式雙人房一泊二食住宿券」套票，包含早餐以及酒店內「日全食餐廳」午／晚餐擇一，原價34000元，旅展限定優惠價7500元起，等同下殺22折。

位於高雄承億酒店26樓的「日全食餐廳」，嚴選當季食材，供應無國界美饌。高雄旅展，「日全食」自助餐券5張套票，優惠價3900元，等同原價79折；購買10張餐券，可享77折優惠，售價7500元，業者再加碼贈送總價值1000元的「承億食足券」，滿足饕客味蕾。「高雄冬季旅展」於10月28日起至31日在高雄巨蛋舉行。