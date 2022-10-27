9F豪享自助餐推出餐券買10送2。（柯宗緯翻攝）

國旅蓬勃，高雄活動滿檔，包括2022台灣文博會、設計展等大型活動都在高雄舉辦，引爆一波波觀光潮。高雄萬豪酒店搶攻旅展商機，除參與2022 ITF台北國際旅展外，也在高雄萬豪官網推出優惠住宿券及餐券，家庭客房一晚含四客豪享自助早餐，原價2萬6400元，下殺2.7折，只要6999元。

此外，入住經典雙人房享兩客豪享自助早餐，只要5199元，客房空間14坪起跳，早餐中西合併十分豐盛，健身房、SPA水療池、溫水游泳池等公設，如置身城市綠洲度假勝地，身心放鬆，緊鄰義享天地購物廣場，不用出門就能逛街購物。此外，高雄萬豪酒店官網https://hotels.qrgo.com.tw/khhmarriott/65-2022-itf 優惠與旅展同步販售中。

高雄萬豪酒店全館有10家餐廳，涵括港式飲茶、精緻中菜、自助餐廳、牛排館、日式料理餐廳、歐陸料理等不同料理風格，想要全館吃透透，把美食品嘗過一回，可選購餐飲餐飲禮券，並有滿千送百優惠，花千元即可拿到價值1100元餐券。

高雄萬豪酒店9樓「豪享自助餐廳」推出餐券買10送2，平日午餐券12張9350元，平均一張不到800元，就能吃遍山珍海味，平日晚餐券12張1萬2100元，約83折，使用無期限。

喜愛健康蔬食的消費者，不能錯過「京享蔬食百匯餐廳」，平日午餐券買10送2 只要7480元，平日晚餐券買10送2 只要8580元，別再說通膨物價高漲，現在正是入手好食機，高雄萬豪酒店精心規劃超值優惠方案，數量有限，售完不再追加。