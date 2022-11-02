配合ITF台北國際旅展開展時間，瓏山蘇澳冷熱泉度假飯店（攤位號碼I903）即日起至11月8日止推出2022 ITF住宿/湯屋優惠，特別推薦「一泊朝食·3天2夜住宿券15,800元/張」，超值64折、線上訂購買5張再贈「一泊一食 住宿券」乙張，可任選「一房兩晚」或「兩房一晚」住宿使用，假期安排更彈性。每年旅展熱賣千張的「冷、溫雙泉B房型湯屋券2,000/張」，旅展加贈「加1人免費泡湯」或「泡湯時間延長1小時」，買5張再送1張，最低39折優惠。展場現場單筆訂單滿５萬元，還有「展場滿額禮｜和式／西式套房升等券」乙張。

有天然冷、溫泉的瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，今年旅展共推出「一泊二食住宿券12,800元／張」、「一泊朝食·3天2夜住宿券15,800元/張」與「一泊二食·頂級度假住宿券18,800元/張」三種住宿優惠，以供不同需求的旅遊族群使用。

「一泊朝食·3天2夜住宿券」每張15,800元，可任選「一房兩晚」或「兩房一晚」使用，2023和平紀念日假期使用不加價，線上訂購電子票券買5張再贈「一泊一食 住宿券」乙張，為今年主推商品。喜歡全包式假期的旅客，可趁旅展選購「一泊二食住宿券」，每張12,800元，住宿指定客房乙晚含早、晚餐，旅展7折優惠，線上訂購電子票券買5張再贈「套房升等券」乙張；或可選購「一泊二食‧頂級渡假住宿券」，旅展69折優惠，每張18,800元，任選和式或西式套房住宿乙晚含早餐、晚餐與佐餐葡萄酒。

喜愛泡湯的旅客可考慮瓏山林蘇澳冷熱泉渡假飯店「冷、溫雙泉Ｂ房型湯屋券」，每張2,000元，全年最優惠。專案房型雙湯池設計，讓人同時享泡冷、溫雙泉，旅展加贈「免費加1人 或 泡湯時間延長1小時」，再贈AVEDA沐浴備品與在地名產點心組。旅展優惠期間，無論線上訂購或展場購買湯屋券買5張再送1張，套券組最低39折，最適合說走就走宜蘭一日遊，天冷泡溫泉、天熱泡冷泉，全年都可使用，一次購足全年的泡湯享受。

除了住宿券、湯屋券優惠以外，即日起至11月8日線上訂購瓏山林蘇澳冷熱泉渡假飯店「一泊二食住宿券」滿5張、贈「和式/西式套房升等券」乙張。線上購買「一泊朝食·3天2夜住宿券」滿5張、贈「一泊一食住宿券」乙張，滿10張贈送2張，以此類推、買多送多。而於11月4日至11月8日台北國際旅展展期間，於展場現場單筆訂購滿伍萬元，贈「和式／西式套房升等券」乙張，滿拾萬元，贈2張，以此類推。訂購商品住宿券與湯屋券可混搭，無論是揪團合購或一次購足全年的旅遊假期，買多贈多。

蘇澳瓏山林行銷業務總監Stephanie表示飯店因應近年物價漲幅，預計於2023年1月1日起全面調漲住宿、餐飲與各項服務價格，此次旅展為起漲前最後也是唯一優惠，一次購足未來的度假泡湯需求，聰明消費、更省旅費。