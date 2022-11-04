總統蔡英文4日出席「2022年臺北國際旅展開幕典禮」，隨後參觀星宇航空展區時，試坐展示的星宇航空飛機座椅。（趙雙傑攝）

2022台北國際旅展（ＩＴＦ）4日在南港展覽館登場，參展廠商提供多項優惠，搶攻疫後出遊商機，吸引許多民眾前來。（趙雙傑攝）

國境解封之後最大實體旅展「2022ITF台北國際旅展」今（4）日在南港展覽館1館登場，總統蔡英文出席上午開幕式表示，此次旅展相當有意義，是疫情之後、也是國境解封之後首個國際旅展，感謝疫情期間觀光業者體諒及配合政策，旅遊業者已為此次旅展準備多時，蓄積能量，因此她要邀請國人把握4天展期，一起逛展消費。

蔡英文說，這幾年由於疫情，策展相當不容易，感謝台灣觀光協會會長葉菊蘭努力把品質放在第一位，相信今年旅展一定能為觀光業注入更多能量。另國境從10月13日起解封，到10月底已經有52團遊客來到台灣，相信復甦的腳步會愈來愈快。

交通部長王國材表示，疫情以來觀光局擴大振興地方觀光產業，目前台灣有17個觀光圈。他也發現很多年輕人返鄉加入觀光業，樂見這股力量一起投入、厚實觀光產業。

葉菊蘭表示，今年旅展攤位共有1200個，比去年成長50％，包括71國家／城市、40多家超大型旅行社、130家餐廳及飯店、航空公司、遊樂區等參與。

葉菊蘭指出，世界旅遊組織推估未來10年觀光GDP每年成長8.5％，可見觀光可以有效帶動區域經濟成長。相信此次旅展能夠滿足國內民眾出國需求，也能吸引國際旅客來台。