九合一選舉投票日倒數不到20天，各政黨的縣市長候選人都竭盡全力衝刺，國民黨桃園市長候選人張善政今（10）日表示，「民進黨網路黑函抹黑台北蔣萬安，大撒幣夾報誣蔑桃園張善政」，張善政更猛轟「綠營抹黑拚輔選，台灣治安更危險！」

張善政今日在臉書上表示，「綠營網軍側翼以及黨部的抹黑協同作戰，虛實整合真的讓我歎為觀止」，張善政提及，「昨晚，有綠營網路側翼大幅串連，擴散一份假造的企劃書文件，聲稱國民黨找狗仔跟拍民進黨候選人，並偽造台北市長候選人蔣萬安的簽名，卻在徐巧芯報警後馬上刪文」，更不平地說「綠營透過網軍造謠，中傷蔣萬安的意圖，昭然若揭！」

張善政接著說，更可怕的是，就在昨天同一時間，他們收到支持者提醒，民進黨又塞黑函到桃園各地信箱，內容盡是與指控「詐騙」有關的醜化，今早又在三大報夾報宣傳該份詆毀文宣。張善政直呼，「我真的很痛心，我痛心的不只是選風敗壞，綠營台北、桃園連線，網路、實體齊發，同時異地，造假、惡意抹黑在野黨的候選人」。

張善政也提及，「我最痛心的是當真實詐騙、囚禁虐待的慘劇在台灣、在桃園真實上演」，桃園市長鄭文燦、立法院法制委員會的立委鄭運鵬，竟然寧可把時間花在跟幕僚、跟民進黨黨部討論做抹黑文宣，也不願意好好把時間花在改善桃園的治安，「選舉與人民，在他們心中何者為重，已非常明顯！」

張善政坦言，大家都知道，之前新北警方破獲暴力詐騙集團，在中壢有32名年輕人受害。這些不法份子用手銬拘禁受害的年輕人，施虐、施暴，手段非常兇殘。「桃園有多少來追夢、求職的年輕人？這種駭人聽聞的案件，真的讓市民非常擔心害怕」。

張善政質疑，「鄭文燦與鄭運鵬，為了挽救自己的選情，寧可找蔡英文總統、蘇貞昌院長來輔選，把珍貴的警力拿去做高層維安。請問，警力都去顧維安，誰來顧社會治安？」強調「民進黨整天拚輔選，只會讓治安更危險」，最後他說，「嚴正譴責這兩天綠營的抹黑奧步，也要正告執政當局，與其整天在抹黑張善政、抹黑蔣萬安、抹黑在野黨，不如花心力去抓真的暴力詐騙集團，預防未來的暴力犯罪，這才對人民有實質的幫助！」