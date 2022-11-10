新竹市政府自今年9月起於那魯灣文化聚落舉辦「原夢手作營」，廣受市民好評，此系列活動已進入倒數階段，11、12月最後4場壓軸的手作課程即將登場，12日將有排灣流串珠手環手作課程，有興趣的市民朋友把握機會安排遊程，享受周末親子歡樂時光。

代理市長陳章賢表示，截至目前，設籍於新竹市的原住民人口達4482人，市府為照顧原住民族人，自前市長林智堅、前副市長沈慧虹於任內積極推動原民福利政策，包括原住民學生學用費補助從1000元提高至1500元、擴大辦理原住民各項技藝學習、設置長者文化健康站、編印專屬原住民的福利手冊，更於2021年投入4870萬打造「那魯灣文化聚落」，盼能宣揚原住民傳統文化、給予族人更多照顧。

陳章賢指出，那魯灣文化聚落具有開放多元特色，長期辦理原住民文化健康站，提供附近長者長照服務，夜間則提供WAWA課後陪讀班，讓鄰近孩童有1處安心的讀書空間。

此外，市府更與竹市5所大學的原資中心以及原住民團體，共同辦理環境教育、原點不一樣Talk show等原住民權益宣導活動，未來也將持續推動更多元活動，歡迎民眾共襄盛舉，讓文化聚落成為本市原住民文化保存、傳承及發展的集散地。

參加原夢手作營的賴先生表示，每個周末都會帶著小孩在各縣市的風景區走走，日前得知新竹市政府在那魯灣文化聚落辦理手作課程，馬上就幫全家報名參加，一家人每逢假日不用再跑到其他縣市，就能體驗有趣的原住民文化、品嘗風味點心，真心推薦大家帶著小朋友一起來那魯灣文化聚落。

民政處長顏章聖表示，「原夢手作營」目前已舉辦「布農族年曆」、「阿美族月桃葉編織」、「泰雅小弓箭」及「卑南族花環」等場次，場場都有許多家長帶著小孩共同來參與活動，親子協力完成每項手作課程，獲得民眾熱烈迴響，更透過民眾口耳相傳，讓市民朋友知道原來新竹市有這麼豐富多元的原住民文化。

民政處同時指出，11月主題為「彩繪文化月」，特別邀請兩位老師、搭一風秋谷與劉茂祥，帶來「排灣琉璃串珠手環」與「泰雅三角零錢包」手作課程，有興趣的民眾可於11月12日、26日，下午2點至6點，至那魯灣文化聚落，一同體驗原住民傳統技藝。