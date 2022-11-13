台東市馬蘭部落文化健康站、以及太麻里鄉金崙村青年聚會所今（13）日同時舉辦動土典禮，參與典禮的縣長饒慶鈴除表示「今天真是原住民朋友們的好日子」，她也期待2處會所早日完工，能讓部落族人安心參與活動，並且傳承文化祭儀。

饒慶鈴說明，馬蘭文健站原本位在台東市新生路的巷子內，因為活動空間不足，縣府協助爭取遷往馬蘭部落更生會館內，將興建一層樓室內空間，含辦公室、廚房、儲藏室及無障礙廁所等，預計明年6月完工，「到時候長輩們參與活動就更方便了」。

饒慶鈴也提到，她2年前與團隊到南迴舉辦原住民青年圍火座談，在地青年爭取設置金崙青年聚會所，饒與團隊盤點全縣部落現況後，協助太麻里鄉公所爭取到花東基金挹注，設有火坑、祭祀台的鋼構青年聚會所同樣可望在明年6月完成。最後饒也保證，台東縣目前共有103個文健站、148個部落擁有聚會所，她與團隊會持續爭取興建。