九合一選舉進入最後黃金周，許多候選人也開始舉辦大型造勢活動。國民黨南投縣長參選人許淑華今日表示，將與鄉鎮市長候選人在埔里、竹山、草屯、南投舉辦選前黃金周音樂晚會。許淑華表示最後一段旅程，「我會繼續努力」。

許淑華今(19)日在臉書指出，選戰倒數七日，她將與埔里鎮長候選人黃敏聰、竹山鎮長候選人林孟麗、草屯鎮長候選人簡景賢、南投市長市候選人張嘉哲，舉辦選前黃金周音樂晚會，活動現場將邀請侯怡君、澎恰恰、陳雷、董育君、喬幼、蔡義德、謝宜君、陳隨意、方千玉、甲子慧、向蕙玲等歌手及特別來賓一起與大家同樂。

許淑華表示，選戰倒數，最後一段旅程，她會繼續努力，「帶著你們支持我的這份力量一直向前走」。許淑華誠摯邀請各位鄉親好友攜家帶眷、呼朋引伴一起來參加選前黃金周晚會。

許淑華選前晚會資訊：

【 埔里－選前黃金周晚會 】

時間｜11/19（六）18:30

地點｜埔里鎮五頓街中正路口 仁愛公園旁

特別來賓｜董育君、喬幼、蔡義德、陳雷、方千玉

【 竹山－選前黃金周晚會 】

時間｜11/20（日）18:30

地點｜竹山鎮星期四夜市

特別來賓｜謝宜君、陳隨意、蔡義德、澎恰恰、方千玉

【 草屯－選前之夜晚會 】

時間｜11/25（五）19:00

地點｜草屯競選總部 草屯鎮大成街72-1號

特別來賓｜甲子慧、向蕙玲、蔡義德、澎恰恰

【 南投-選前之夜晚會 】

時間｜11/25（五）19:00

地點｜南投縣立體育館 南投市南崗路一路300號

特別來賓｜侯怡君、向蕙玲、陳隨意、蔡義德、澎恰恰