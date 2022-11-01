國民黨新竹縣長候選人楊文科競選總部周末FUN輕鬆第5波將開跑，5日下午3點30分舉辦DIY魔幻氣球，16日下午3點30分則是邀請到葛勒堡樂團、TBQ 樂團接力演出原住民流行音樂，用歡樂手作課程與活力表演，充實親子的周末假期。

楊文科競選總部表示，周末FUN輕鬆的親子活動已辦理4波，場場報名秒殺，5日的「魔幻氣球DIY」將邀請到氣球達人，帶領孩子們動手折出可愛手環、魔法棒等造型，大玩創作感官遊戲、鍛鍊細心與耐心。

楊文科競選總部表示，這項課程採取線上報名（https://forms.gle/8mAL7EMHKGZB2QfE6 ），統一透過email方式寄發錄取通知，未接獲通知者，視同報名不成功，沒有報名成功的民眾依然可以到吧檯休憩區、兒童遊戲區遊玩，現場備有茶水、爆米花等，提供親子周末放鬆的好去處。

另外，6日邀請到來自五峰鄉泰雅族的「葛勒堡樂團」一連演唱12首組曲，展現成軍20年來的超強唱功，之後由太魯閣族與阿美族組成的「TBQ 樂團」接連獻唱兼具創作的流行歌、族語歌曲，用滿滿的音樂熱情傳承原民文化。