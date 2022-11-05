朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶，是2016年PAS名人堂音樂家。（朱宗慶打擊樂團提供）

朱宗慶打擊樂團馬不停蹄，才剛忙完新作品《俠飛春光》巡演，又將在下周赴美演出，受到國際打擊樂藝術協會（PAS）之邀，將在2022世界打擊樂年會（PASIC）舉辦專場音樂會，展現台灣作為世界打擊樂重鎮的實力，同時這也是近三年的全球疫情衝擊下，難得的出國演出。

朱宗慶表示，「希望藉著這個重要的會議，將台灣的打擊樂介紹給世界，也很高興藉這個機會，和來自不同地方的擊樂家見面，大家一起分享新知。」

國際打擊樂藝術協會是當今世界公認規模最大、重要性最高的國際擊樂專業社群國際打擊樂藝術協會，總部位於美國印第安納波利斯（Indianapolis），成立於1961年，迄今共有來自全球一百多個國家、超過六千名會員。

自1976年起，國際打擊樂藝術協會固定舉辦世界打擊樂年會，匯集來自世界各地上千位頂尖樂手共聚一堂，是全球規模最大的國際擊樂交流平台。為期四天的世界打擊樂年會，共有數百場屬性多元的活動，結合音樂會、大師班、研討會等規劃，提供擊樂工作者和專業人士相互交流、切磋觀摩之機會。

在年會中四天的晚上舉辦的專場音樂會，是每年PASIC的主題活動，幾乎來參加年會的打擊樂家和專業人士、樂迷，都會前往聆賞，特別是第三天晚上，更是整個年會的重頭戲，匯聚近千位人士到場欣賞，2022年第二天晚上的專場音樂會，則是安排由朱宗慶打擊樂團演出，獲邀於PASIC進行專場音樂會演出，具有指標性意義。

朱宗慶打擊樂團計畫演出五首曲目，包括〈超越彎折〉、〈探〉、〈吸引力之二〉、〈射日〉、〈菜市仔〉，呈現樂團特色的委託創作，其中，〈探〉、〈射日〉、〈菜市仔〉是國人創作，突顯出台灣與世界的對話關係。