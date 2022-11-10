影》蔡英文桃園造勢 男子「玩具槍」掉落地引發騷動

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（10）日晚舉辦大園、觀音、新屋聯合後援會成立大會，總統蔡英文、內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、立委黃世杰與湯蕙禎及多位同黨市議員均到場站台，現場湧入近萬人力挺，沒想到晚間約6時許，現場傳出一名男子排隊入場時，隨身攜帶的玩具手槍從身上掉出來，現場維安警力不敢大意，迅速調派大批警力圍捕。

據了解，今晚約6時許，民進黨造勢場外，警方發現一名年輕男子疑似攜帶槍枝，男子口氣不佳表示只是玩具槍，沒什麼大不了，認為警方小題大作，途中竟還持槍指著員警，便立即被現場警力架住，甚至持續與警方爭論。

民進黨今晚在觀音造勢，現場湧入近萬人。（蔡明亘攝）

警方初步表示，該把槍枝為沒有殺傷力的玩具槍，事發當下，蔡英文尚未抵達現場，後續將依妨害公務罪嫌將該名男子送辦。據悉，若是攜帶玩具槍參加造勢，會依社會秩序維護法辦理，不過該男有持玩具槍對著警方比畫的動作，故變成依妨害公務送辦。

而對於今（10）日晚間總統於桃園行程維安狀況，總統府發言人張惇涵表示，今晚18時許，桃園市警局大園分局警察同仁，於執行維安勤務時查獲有民眾攜帶玩具槍一把，隨即查扣玩具槍，並將該名民眾依法移送檢警單位偵辦。

張惇涵表示，事發當時總統並未抵達活動現場，相關維安單位並全程掌握狀況。總統及總統府感謝警察同仁執勤辛勞，總統安全無虞，請各界放心。