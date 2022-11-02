雖然隔夜美股收黑，但在外資持續追捧下，周三南韓KOSPI指數盤中漲0.25%，報2,341.11點。考量中國政策的不確定性，部分投資人轉而擁抱韓股。

在經濟數據方面，受10月起調漲電費與瓦斯費影響，南韓10月消費者物價指數（CPI）年漲5.7%，較9月的年漲5.6%反彈。該國的CPI年通膨率在6月到頂，達到6.3%，並在8月（年漲5.7%）和9月連續放緩。除了受到公用事業費用調漲影響，低迷不振的韓元也是通膨居高不下的主要原因之一。

重量級個股方面，三星電子跌0.33%，SK海力士漲1.43%，電池大廠LG Energy Solution漲1.24%。

外資盤中盤超韓股2018億韓元。

Eugene Investment & Securities分析師表示，外資流入自10月初以來一直很強勁，由於中國的政策前景不明，許多外資轉而加碼韓國股票。

韓元盤中微跌0.09%，報1,418.5兌一美元。

今年以來，KOSPI指數下跌21.38%，韓元兌美元貶值16.2%。