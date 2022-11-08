台塑四寶公布10月營收，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)均呈現月衰退，僅台塑化(6505)月微增0.1%。

台塑10月合併營業額170.4億元，月衰退6.7％、年衰退31%。台塑表示，10月營收相較9月衰退主要是因為銷售量差減少所致，由於寧波廠10月14~27日受北侖區疫情封控影響，出貨減少，加上美國HDPE廠安排歲修，產銷量減少，因此，10月主要產品銷售量合計比9月減少2.8萬噸。

南亞10月合併營收266.3億元，月減少1.8%、年減少28.9%。南亞表示，10月營收相較9月減少主要是因為瓶用聚酯粒受季節因素影響，銷售量減少，使聚酯產品營收下滑所致，其他產品營收則皆為小幅增減。

台化10月合併營業額304.44億元，月減少1.2%、年減少4.1%。台化表示，10月營收減少主要ARO-2及麥寮SM廠安排定檢，影響PX、SM產銷量減少8億元；PIA外銷大陸改由寧波廠出貨，減少2.7億元；PS及原絲下游需求不佳，銷售減少2.5億元，另外，苯酚、OX、ABS及PP需求增加，增加5.4億元；配合台電汽電共生收購措施，電力銷售增加3.8億元。

台塑化10月營收698.52億元，月增加0.1%、年增加15.4%。台塑化表示，10月原油煉製量1293.9萬桶(417千桶/日)，比9月減少60萬桶，產品總銷售量1502.5萬桶，比9月減少109.3萬桶。10月杜拜原油平均價格比9月上漲0.2美元/桶，但受部份外銷油品及內銷航燃計價週期影響，產品平均售價102.8美元/桶，比9月減少1.7美元/桶。