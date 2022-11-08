★分析

操盤手對於聯準會在12月會議將升息50個或75個基點的看法分歧。Glenmede投資策略師出具報告指出，在其他條件相同的情況下，無論最終利率是4.5%、5%還是更高，隨著時間邁向2023年，貨幣政策都將對經濟造成負面影響。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，共和黨拿下眾議院或參議院的可能性非常高，因此在接下來幾年必然出現某種形式的政治僵局，這可能打消增稅的可能性，也可能擋下任何會助長通膨的大規模支出。至於周四公布的消費者物價指數（CPI），如果數據顯示通膨仍然炙熱，可能向投資人發出信號，即長時間升息的路徑或許不會立即轉向（pivot）。Mayfield表示，在聯準會發出即將「轉向」的信號之前，一切都仍將充滿挑戰。

RBC Capital Markets美股策略部門主管Lori Calvasina周一在報告中表示，投資人可能樂見期中選舉結果將帶來潛在的政治僵局，因為民主黨總統加上共和黨國會或分裂的國會，向來代表著美股將迎來超出尋常的漲勢。

Hirtle Callaghan & Co副投資長Brad Conger表示，市場希望共和黨橫掃國會進而導致華盛頓陷入僵局，他們認為這樣很好，至少不會有新的支出案，這將有利於利率和公債的供應。

★類股

標普500指數11大類股漲多跌少，通訊服務類股漲1.83%，漲幅最大，其次為能源類股漲1.73%。公用事業類股跌1.94%，表現最疲弱。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌2.18%，收在5,348.81點。

★重磅股

重量級科技股方面，蘋果尾盤翻紅，股價收漲0.39%，微軟漲2.93%，亞馬遜跌0.49%，Alphabet漲2.21%，特斯拉跌5.01%，Meta漲6.53%，網飛跌0.84%。

道瓊指數成份股方面，僅Nike（跌2.45%）、Verizon（跌0.13%）和3M跌（0.13%）收黑。Walgreens Boots收漲4.10%，表現最佳；其次為Salesforce Inc漲3.45%。

主要晶片股全面收高，恩智浦漲4.53%，應用材料漲3.64%，高通漲3.19%，德州儀器漲1.87%，超微漲1.43%，輝達漲1.02%，英特爾漲0.74%，美光漲0.71%。

★焦點股

蘋果漲0.39%，收138.92美元，盤中一度跌逾1%。該消費電子巨頭首度打破沈默，證實中國的防疫政策暫時打亂了鴻海鄭州廠的生產，因此iPhone 14 Pro/Pro Max的出貨量恐將低於先前預期。蘋果在聲明中表示，目前該廠產能「大幅」降低，客戶將等待更長的時間才能收到新產品。此外，外媒引述消息人士報導，蘋果預期今年iPhone 14系列手機產量將比原先預期至少減少300萬支，主要因為對低階版iPhone 14/14 Plus機型的需求疲軟。巴克萊將蘋果目標價從156美元下修至144美元。

Meta Platforms收漲6.53%，報96.72美元。《華爾街日報》引述知情人士報導，臉書母公司擬於本周展開大規模裁員，受到影響的員工可能多達數千人，據悉該社群媒體巨頭最快將在周三公布裁員計畫。今年以來，Meta股價已下跌超過 70%。

Digital World Acquisition Corp飆漲66%，美國前總統川普在共和黨的造勢活動上宣布他可能投入下屆總統大選。川普創設的社群媒體新創公司Trump Media & Technology Group Corp與該特殊目的收購公司合併。

Walgreens Boots Alliance漲4.1%，該連鎖藥店旗下的初級保健服務公司VillageMD宣布將以近90億美元收購Summit Health。

Palantir重挫近11.5%，該公司上季獲利表現不如市場預期。

Lyft收漲2.91%，但盤後重挫13%。因面臨來自優步的激烈競爭，該網約車平台本季營收不如市場預期。

★台股ADR

台積電ADR漲0.45%，收62.76美元，換算台股價格為402.69元。

聯電ADR漲2.08%，收6.37美元，換算台股價格為40.87元。

日月光ADR漲2.39%，收5.56美元，換算台股價格為89.19元。

中華電信ADR跌0.54%，收33.41美元，換算台股價格為107.19元。