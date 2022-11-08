網通股兩大指標智邦(2345)、智易(3596)公布10月營收，智邦10月營收66.1億元，但因基期高，故月減少10%，惟依舊年增30.4%；智易10月合併自結營收45.29億元，月增加0.1%、年增加35.9%。以現階宏觀經濟逆風環境來看，在網路基礎建設為剛性需求下，網通股受到的衝擊相對較小，後續營運也多正向樂觀。

智邦10月營收66.1億元，較9月歷史新高73.49億元、月減少10%，年增加30.4%；累計前10月營收616.17億元，年增加29.65%。智邦第三季有鑑於料況順利，單季營收達205.8億元，首次站上200億元大關，9月營收也是首度突破70億元的歷史新高，故10月儘管營收月減，但仍為歷史第5高。

儘管宏觀經濟持續充滿變數，但在數位化加速的前提下，數據流量、頻寬的增加，都為智邦營運支撐，即使全球整體雲資本支出增長恐在2023年恐放緩，但智邦仍將受惠來自遷移到400G交換機的商機，加上未來升級到800G及以上，都將為智邦得重要營運基石。

智易10月合併自結營收為45.29億元，月增加0.1%，較去年同期增加35.9%；累計前10月合併自結營收為385億元，較去年同期增加20.4%。

展望第四季，智易維持逐季創高向上的看法不變，至於正式展望預計11月下旬會出來。另外，市場關注電信營運商等資本支出是否下修，智易指出，部分客戶雖然下修明年資本支出，但減少的部分以語音為主，客戶在提升附加加值的產品，即光纖、無線網路、智慧家庭等，需求仍持續成長，目前訂單能見度已看到明年下半年，目前未有調整狀況。

展望2023年，有鑑於全球頻寬升級需求並未停歇，家用網路CPE需求持續增加，5G FWA、PON、STB與WiFi Extender成為推升智易營 運的要角，也將帶動三大產品線營收成長，法人樂觀看好，智易明年營收、獲利均可望有雙位數成長，其中，每股獲利也將挑戰賺進1股本。不僅如此，明年預計獲利能力將不再因零組件漲價受到侵蝕，智易毛利率將可維持在穩定的高檔。