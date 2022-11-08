健喬(4114)各治療領域需求佳，加上愛克痰需求突破淡季紀錄，10月營收達4億元，月增6%、年增42%，創歷史新高，累計前10月營收35.31億元，亦較去年同期成長36%。

健喬指出，隨著天氣逐漸變冷，製藥業用藥需求增加，開始進入營收旺季，公司今年在10月就出現突破4億的新高紀錄非常少見，未來旺季需求將延續到明年Q1。

健喬指出，今年10月營收提前創新高的主因來自愛克痰，由於BA5和流感雙重效應造成的呼吸道感染的患者明顯增加，醫療機構的處方藥與藥局端指示用藥需求同步增加。健喬廠發泡錠劑型及優良廠顆粒劑型的產能充足並可完全滿足市場需求，十月單月愛克痰發泡錠出貨較去年同期成長86%，小鳥包顆粒劑出貨則較去年同期成長238%，單一個品牌藥兩個劑型內銷市場單月營收年已達6.3億。

愛克痰小鳥包顆粒劑型的需求相較於發泡錠劑型成長率更高，十月需求量較五月疫情高峰更是成長了五成，主要是因為「愛克痰」品牌效應擴散的結果。發泡錠劑型是處方藥只能透過醫師開立處方取得，一般民眾無法於藥局通路取得。而小鳥包顆粒劑型為指示用藥，除了醫院及診所醫師開立處方以外，消費者也可以透過指名品牌直接在藥局通路自費購買。依目前小鳥包成長較發泡錠更高的銷售趨勢來看，健喬指山，公司的NAC已不只是醫生在處方藥的信賴品牌，未來亦是消費者心目中信賴的消費品牌，這將具備更大的成長潛力。