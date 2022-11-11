半導體驗證分析廠宜特(3289)受惠分析驗證需求暢旺，2022年10月合併營收連6月改寫新高。同時，在車用電子布局亦傳捷報，近期獲全球汽車電子最高殿堂的汽車電子協會（AEC）認可為協會成員，成為亞洲唯一獲認可的實驗室。

宜特公布2022年10月自結合併營收3.28億元，較9月3.27億元小增0.25％、較去年同期2.85億元成長15.04％，連6月改寫新高。累計前10月合併營收30.89億元，較去年同期26.21億元成長17.83％，續創同期新高。

宜特表示，受惠先進製程及封裝、車用電子、5G、高速運算（HPC）等帶動材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）需求暢旺，帶動10月營收連6月創高。由於研發驗證分析委案訂單不斷，第四季營運可望持續強勢，帶動全年營運再創新高。

而AEC為1990年由克萊思勒、福特汽車、通用汽車組成的組織，目的是要建立通用的汽車零件可靠度測試方法與品質系統標準。相關廠商若欲加入汽車電子供應鏈，都必須得取得AEC協會敲門磚，目前全球僅93家為合格會員，且均為全球汽車各領域翹楚。

宜特指出，AEC會員包括全球前十大一階（Tier 1）供應商、前十大車用晶片二階供應商，三階供應商則包括台積電、聯電、格羅方德、艾克爾等，台灣廠商僅9家。在具備ISO/IEC 17025實驗室品質系統證書的第三方公正實驗室中，全球僅由宜特入選為AEC協會會員。

宜特表示，公司早在2008年即展開汽車電子驗證領域布局，2015年與全球最大汽車安全鑑定與檢測權威機構德凱（DEKRA）合資成立德凱宜特，2020年加入MIH電動車開放聯盟。經過十多年努力，已成功協助市場上7成半導體廠商跨入車用電子領域。

宜特今年通過AEC嚴苛審核、成為技術委員會一員，轉為參與規範制定成員腳色，將可更快速掌握車用市場脈動，有效深入了解國際車廠、一階廠商的實驗方式，提供國際品質控管趨勢的識，並領先解析國際規範，成為亞洲IC設計等半導體企業跨入車用電子的領航員。